Ergebnisse für das vierte Quartal

(in Millionen, außer pro Aktie) Änderung Dez. 31.

2024 Sept. 30.

2024 Dez. 31.

2023 Vorquartal Vorjahr Umsatz $9.284 $9.158 $8.990 1 % 3 % Gewinn vor Steuern- GAAP-Basis $1.387 $1.507 $1.433 -8 % -3 % Marge Gewinn vor Steuern - GAAP-Basis 14,9 % 16,5 % 15,9 % -151 bps -100 bps Auf SLB entfallender Nettogewinn - GAAP-Basis $1.095 $1.186 $1.113 -8 % -2 % $0,77 $0,83 $0,77 -7 % - Bereinigtes EBITDA* $2.382 $2.343 $2.277 2 % 5 % Marge bereinigtes EBITDA * 25,7 % 25,6 % 25,3 % 8 bps 33 bps Vorsteuerbetriebsgewinn Segmente* $1.918 $1.902 $1.868 1 % 3 % Marge Vorsteuerbetriebsgewinn Segmente* 20,7% 20,8% 20,8% -11 bps -12 bps Auf SLB entfallender Nettogewinn ohne Belastungen und Gutschriften* $1.311 $1.271 $1.242 3 % 6 % Verwässerter Gewinn je Aktie ohne Belastungen und Gutschriften* $0,92 $0,89 $0,86 3 % 7 % Umsatz nach Regionen International $7.483 $7.425 $7.293 1 % 3 % Nordamerika 1.752 1.687 1.641 4 % 7 % Sonstige 49 47 56 n/m n/m $9.284 $9.159 $8.990 1 % 3 % (in Millionen) Drei abgelaufene Monate Änderung Dez. 31.

2024 Sept. 30.

2024 Dez. 31.

2023 Vorquartal Vorjahr Umsatz nach Sparte Division Digital & Integration $1.156 $1.088 $1.049 6 % 10 % Reservoir-Leistung 1.810 1.823 1.735 -1 % 4 % Brunnenbau 3.267 3.312 3.426 -1 % -5 % Produktionssysteme 3.197 3.103 2.944 3 % 9 % Sonstige (146) (167) (164) n/m n/m $9.284 $9.158 $8.990 1 % 3 % Betriebsgewinn vor Steuern nach Sparte Digital & Integration $442 $386 $356 14 % 24 % Reservoir-Leistung 370 367 371 1 % - Brunnenbau 681 714 770 -5 % -12 % Produktionssysteme 506 519 442 -3 % 14 % Sonstige (81) (84) (71) n/m n/m $1.918 $1.902 $1.868 1 % 3 % Operative Marge vor Steuern nach Sparte Digital & Integration 38,3 % 35,5 % 34,0 % 274 bps 430 bps Reservoir-Leistung 20,5 % 20,1 % 21,4 % 35 bps -90 bps Brunnenbau 20,8 % 21,5 % 22,5 % -70 bps -162 bps Produktionssysteme 15,8 % 16,7 % 15,0 % -93 bps 79 bps Sonstige n/m n/m n/m n/m n/m 20,7 % 20,8 % 20,8 % -11 bps -12 bps *Keine GAAP Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitte " Belastungen & Gutschriften", "Sparten" und "Zusätzliche Informationen". n/m = nicht wichtig

Ergebnisse für das Gesamtjahr

(in Millionen, außer Beträge pro Aktie) Abgelaufene zwölf Monate Dez. 31. 2024 Dez. 31. 2023 Änderung Umsatz $36.289 $33.135 10 % Gewinn vor Steuern - GAAP-Basis $5.672 $5.282 7 % Marge Gewinn vor Steuern - GAAP-Basis 15,6 % 15,9 % -31 bps Auf SLB entfallender Nettogewinn - GAAP-Basis $4.461 $4.203 6 % Verwässerter Gewinn je Aktie - GAAP-Basis $3,11 $2,91 7 % Bereinigtes EBITDA* $9.070 $8.107 12 % Marge bereinigtes EBITDA margin* 25,0 % 24,5 % 52 bps Vorsteuerbetriebsgewinn Segmente* $7.321 $6.523 12 % Marge Vorsteuerbetriebsgewinn Segmente* 20,2 % 19,7 % 49 bps Auf SLB entfallender Nettogewinn ohne Belastungen & Gutschriften* $4.888 $4.305 14 % Verwässerter Gewinn je Aktie ohne Belastungen & Gutschriften* $3,41 $2,98 14 % Umsatz nach Regionen International $29.415 $26.188 12 % Nordamerika 6.680 6.727 -1 % Sonstige 194 220 n/m $36.289 $33.135 10 % SLB hat im vierten Quartal 2023 in Verbindung mit der Gründung des Joint Venture OneSubsea das Unterwassergeschäft von Aker gekauft. Der akquirierte Geschäftszweig erwirtschaftete während des Gesamtjahres 2024 einen Umsatz von $1,93 Milliarden und im vierten Quartal 2023 einen Umsatz von $484 Millionen. Ohne Berücksichtigung dieser Akquisition stieg der Gesamtjahresumsatz 2024 von SLB um 5 % gegenüber dem Vorjahr, der Gesamtjahresumsatz 2024 Nordamerika sank im Vergleich zum Vorjahr um 1 % und der internationale Gesamtjahresumsatz 2024 stieg gegenüber dem Vorjahr um 7 %. *Keine GAAP Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitte " Belastungen & Gutschriften", "Sparten" und "Zusätzliche Informationen". n/m = nicht wichtig

(in Millionen) Abgelaufene zwölf Monate Dez. 31. 2024 Dez. 31. 2023 Änderung Umsatz nach Sparte Digital & Integration $4.247 $3.871 10 % Reservoirleistung 7.177 6.561 9 % Brunnenbau 13.357 13.478 -1 % Produktionssysteme 12.143 9.831 24 % Sonstige (635) (606) n/m $36.289 $33.135 10 % Vorsteuerbetriebsgewinn Segmente Digital & Integration $1.408 $1.257 12 % Reservoirleistung 1.452 1.263 15 % Brunnenbau 2.826 2.932 -4 % Produktionssysteme 1.898 1.245 52 % Sonstige (263) (174) n/m $7.321 $6.523 12 % Marge Vorsteuerbetriebsgewinn Segmente Digital & Integration 33,1 % 32,5 % 67 bps Reservoirleistung 20,2 % 19,2 % 99 bps Brunnenbau 21,2 % 21,8 % -59 bps Produktionssysteme 15,6 % 12,7 % 297 bps Sonstige n/m n/m n/m 20,2 % 19,7 % 49 bps Bereinigtes EBITDA Digital & Integration $2.074 $1.847 12 % Reservoirleistung 1.841 1.646 12 % Brunnenbau 3.461 3.514 -1 % Produktionssysteme 2.242 1.569 43 % Sonstige 18 102 n/m $9.636 $8.678 11 % Konzern & Sonstige (566) (571) n/m $9.070 $8.107 12 % Marge bereinigtes EBITDA Digital & Integration 48,8 % 47,7 % 111 bps Reservoirleistung 25,7 % 25,1 % 57 bps Brunnenbau 25,9 % 26,1 % -16 bps Produktionssysteme 18,5 % 16,0 % 251 bps Sonstige n/m n/m n/m 26,6 % 26,2 % 37 bps Konzern & Sonstige n/m n/m n/m 25,0 % 24,5 % 52 bps SLB hat im vierten Quartal 2023 in Verbindung mit der Gründung des Joint Venture OneSubsea das Unterwassergeschäft von Aker gekauft. Der erworbene Geschäftszweig hat im Gesamtjahr 2024 einen Umsatz von $1,93 Milliarden erwirtschaftet und im vierten Quartal 2023 einen Umatz von $484 Millionen. Ohne Berücksichtigung dieser Akquisition stieg der Gesamtjahresumsatz 2024 von SLB im Vergleich zum Vorjahr um 5 %, und der Gesamtjahresumsatz Produktionssysteme gegenüber dem Vorjahr um 9 %. n/m = nicht wichtig

in Millionen) Abgelaufene zwölf Monate Dez. 31. 2024 Dez. 31. 2023 Änderung Umsatz nach Regionen Nordamerika $6.680 $6.727 -1 % Lateinamerika 6.719 6.645 1 % Europa & Afrika* 9.671 8.525 13 % Naher Osten & Asien 13.026 11.019 18 % Sonstige 193 219 n/m $36.289 $33.135 10 % International $29.415 $26.188 12 % Nordamerika 6.680 6.727 -1 % Sonstige 194 220 n/m $36.289 $33.135 10 % Vorsteuerbetriebsgewinn Segmente International $6.291 $5.486 15 % Nordamerika 1.134 1.157 -2 % Sonstige (104) (120) n/m $7.321 $6.523 12 % Marge Vorsteuergewinn Segmente International 21,4 % 20,9 % 44 bps Nordamerika 17,0 % 17,2 % -23 bps Sonstige n/m n/m n/m 20,2 % 19,7 % 49 bps Bereinigtes EBITDA International $7.900 $6.988 13 % Nordamerika 1.592 1.559 2 % Sonstige 144 131 n/m $9.636 $8.678 11 % Konzern & Sonstiges (566) (571) n/m $9.070 $8.107 12 % Marge bereinigtes EBITDA International 26,9 % 26,7 % 17 bps Nordamerika 23,8 % 23,2 % 66 bps Sonstige n/m n/m n/m 26,6 % 26,2 % 37 bps Konzern & Sonstiges n/m n/m n/m 25,0 % 24,5 % 52 bps *Russland und die Kaspische Region inbegriffen n/m = nicht wichtig

Stabile Leistung im vierten Quartal und Gesamtjahr in einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld

" 2024 war für SLB ein starkes Jahr, da es uns gelungen ist, uns im Markt zu behaupten und den Umsatz sowie das EBITDA zu steigern, die Margen auszuweiten und für einen stabilen Free Cash Flow zu sorgen," sagte SLB Chief Executive Officer Olivier Le Peuch.

" Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz um 10 % und das bereinigte EBITDA wuchs um 12 %, wir erzielten einen Free Cash Flow von $3,99 Milliarden, weshalb wir $3,27 Milliarden an die Aktionäre zurückgeben und unsere Nettoverbindlichkeiten um $571 Millionen senken konnten. Diese Ergebnisse beweisen, dass SLB in der Lage ist, stabile finanzielle Ergebnisse zu liefern, trotz einer Abschwächung im Wachstum der vorgelagerten Investitionen. Unser globaler Aktionsradius, unser einzigartiges Digitalangebot und unsere steten Bemühungen zur Senkung der Kosten tragen dazu bei.

" Im Gesamtjahr konnten wir ein Umsatzwachstum von 12 % im internationalen Bereich verzeichnen. Diese Leistung war hauptsächlich auf den Nahen Osten & Asien sowie Europa & Afrika zurückzuführen mit einem Plus von 18 % bzw. 13 %. Im Nahen Osten & Asien wurde ein Rekordzuwachs verzeichnet, während das Geschäft in Europa & Afrika durch die Akquisition des Unterwassergeschäfts von Aker belebt wurde. Ohne Berücksichtigung dieser Akquisition stieg der Umsatz aus dem internationalen Geschäft gegenüber dem Vorjahr um 7 % - angesichts der Anzahl der Bohrinseln ein gutes Ergebnis.

" Im Vergleich zum Vorquartal wuchs der Umsatz im vierten Quartal leicht. Ursache waren digitale Umsätze in Nordamerika und gesteigerte Aktivitäten im Nahen Osten, Europa und Nordafrika. Was Geschäftssparten angeht, schnitt Digital & Integration am besten ab, bedingt durch eine höhere Nachfrage nach digitalen Produkten und Lösungen. Produktionssysteme hingegen profitierte von der Aufarbeitung von Rückständen, da die Kunden in die Rückgewinnung von vorhandenen Vermögenswerten investierten," sagte Le Peuch.

Produktion und Rückgewinnung als Wegbereiter für langfristige außergewöhnliche Leistung

" Im Gesamtjahr haben unsere Kernsparten - Reservoirleistung, Brunnenbau und Produktionssysteme - ein Umsatzwachstum von 9 % erzielt. Mit einem Plus von 24 % trug Produktionssysteme am meisten bei, bedingt durch die Akquisition des Unterwassergeschäftszweigs. Produktionssysteme legte organisch um 9 % zu aufgrund eines zweistelligen Wachstums bei Oberflächensystemen, Fertigstellungen und künstlichem Auftrieb. Reservoirleistung erzielte ebenfalls ein Umsatzwachstum von 9 %, gestützt durch rege Aktivitäten im Produktionsbereich.

" Unsere Methode "fit-for-basin", die Expertise bei Domains und die Kenntnisse über Integrationen haben uns zu einem beliebten Partner gemacht, wenn es darum geht, gemeinsam mit den Kunden die Herausforderungen zu meistern, die sich im Verlauf des Lebenszyklus ihrer Vermögenswerte ergeben. Da die Betreiber in der Branche zunehmend auf Produktion und Rückgewinnung setzen, sind unsere Stärken mehr gefragt als jemals zuvor.

" Mit der Beendigung unserer angekündigten Akquisition von ChampionX werden wir unsere Fähigkeiten im Hinblick auf Produktion und Rückgewinnung weiter ausbauen. So können wir unseren Kunden noch mehr bieten. Diese strategische Akquisition wird das SLB-Portfolio weiter stärken, was uns in den kommenden Jahren zu mehr Stabilität verhilft.

Digital sorgt weiterhin für starkes Wachstum aufgrund von KI und autonomem Betrieb

" Der Umsatz in der Sparte Digital & Integration wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10 %. Digital erzielte einen Zuwachs von 20 % auf $2,44 Milliarden im Vergleich zum Vorjahr. Unsere digitalen Technologien waren in diesem Jahr gefragt: Meilensteine waren unsere strategischen Partnerschaften mit führenden Unternehmen aus anderen Branchen, der Start der KI- und Datenplattform Lumi, neue Performance Live Center für die Steuerung von Operationen aus der Ferne und die Einführung von komplett autonomen Bohroperationen.

" KI ist die Triebfeder in unserer Branche. Ich bin mir sicher, dass SLB in diesem Bereich weiterhin führend bleibt. So können wir unseren Kunden, Partnern und Aktionären nachhaltig außergewöhnliche Leistungen bieten," sagte Le Peuch.

Langfristige Fundamentaldaten stützen Investitionen in Öl und Gas

" Obwohl Investitionen in Upstream kurzfristig aufgrund des Überangebots gedämpft werden, gehen wir davon aus, dass sich diese Situation schrittweise normalisiert. Das globale wirtschaftliche Wachstum und die wachsende Bedeutung der sicheren Energieversorgung gemeinsam mit dem wachsenden Energiebedarf aufgrund von KI und Rechenzentren werden die Investitionen in die Öl- und Gasindustrie im weiteren Verlauf des Jahrzehnts wieder attraktiv machen.

" In unserem Kerngeschäft leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Entdeckung, Entwicklung und Extraktion von Öl- und Gasreserven. Damit sichern wir global die Energieversorgung. Wir sind führend im Bereich Digital. Und wir tun etwas für Neue Energien und Dekarbonisierung, wodurch wir eine differenzierte Position im Markt einnehmen. Das alles ist ein starkes Fundament. SLB ist gut aufgestellt, wenn es darum geht, nachhaltige Werte für unsere Kunden und Aktionäre zu schaffen," sagte Le Peuch.

Gesamte Ausschüttung an Aktionäre steigt 2025 auf $4 Milliarden

" SLB strebt weiterhin nach einer Anhebung der EBITDA-Margen, einem starken Cash Flow und hohen Ausschüttungen an Aktionäre. Dank unserem vielversprechenden Ausblick und unserer soliden Cash Flows hat unser Board of Directors einer Erhöhung der Quartalsdividende um 3,6 % zugestimmt. Da wir der Ansicht sind, dass unsere Aktien im Verhältnis zur Stärke unseres Unternehmens unterbewertet sind, haben wir außerdem ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm (ASR) eingeleitet. Es sollen Stammaktien im Wert von $2,3 Milliarden zurückgekauft werden. So können wir unseren Aktionären 2025 mindestens $4 Milliarden zurückzahlen. Im Jahr 2024 waren es noch $3,3 Milliarden," kommentierte Le Peuch.

Sonstige Ereignisse

Im Verlauf des Quartals hat SLB 11,8 Millionen Stammaktien für insgesamt $501 Millionen zurückgekauft. Im Gesamtjahr 2024 hat SLB insgesamt $38,4 Millionen Stammaktien für einen Preis von $1,74 Milliarden zurückgekauft.

Am 20. Dezember 2024 hat SLB ASR-Transaktionen zum Rückkauf von Stammaktien im Wert von $2,3 Milliarden eingeleitet. Gemäß den ASR-Vereinbarungen hat SLB am 13. Januar 2025 eine erste Lieferung von fast 80 % der zurückzukaufenden Aktien erhalten. Maßgeblich war dabei der Schlusskurs der Stammaktien am vorhergehenden Tag. SLB erwartet den Eingang der verbleibenden Aktien bis spätestens Ende Mai 2025. Unter bestimmten Umständen könnte SLB gemäß den ASR-Vereinbarungen verpflichtet sein, wahlweise in Aktien oder bar zu zahlen. Die Gesamtzahl der letztendlich unter den ASR-Vereinbarungen zu kaufenden Aktien sind von der endgültigen Umsetzung dieser Vereinbarungen abhängig. Maßgeblich sind die volumengewichteten Durchschnittskurse der SLB-Stammaktien während der ASR-Transaktionen abzüglich einem Rabatt.

Am 16. Januar 2025 hat SLB's Board of Directors einer Anhebung der Quartalsbardividende um 3,6 % von $0,275 pro in Umlauf befindlicher Stammaktie auf $0,285 pro Aktie zugestimmt, beginnend mit den am 3. April 2025 zu zahlenden Dividenden an Aktionäre, die am 5. Februar 2025 registriert waren.

Umsatz des vierten Quartals nach geographischen Gebieten

(in Millionen) Abgelaufene drei Monate Änderung Dez. 31.

2024 Sept. 30.

2024 Dez. 31.

2023 Vorquartal Vorjahr Nordamerika $1.752 $1.687 $1.641 4 % 6 % Lateinamerika 1.634 1.689 1.722 -3 % -5 % Europa & Afrika* 2.472 2.434 2.429 2 % 2 % Naher Osten & Asien 3.376 3.302 3.141 2 % 7 % Eliminierungen & Sonstiges 49 47 56 n/m n/m $9.284 $9.159 $8.990 1 % 3 % International $7.483 $7.425 $7.293 1 % 3 % Nordamerika $1.752 $1.687 $1.641 4 % 7 % *Russland und die kaspische Region inbegriffen n/m = nicht wichtig

International

Der Umsatz in Lateinamerika von $1,63 Milliarden ging gegenüber dem Vorquartal um 3 % zurück, hauptsächlich aufgrund von verringerten Bohraktivitäten in Mexiko. Dieser Rückgang konnte teilweise durch höhere Umsätze für Produktionssysteme in Brasilien ausgeglichen werden. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Umsatz um 5 %, bedingt durch verringerte Bohraktivitäten in Mexiko, teils kompensiert durch Aktivitäten in Argentinien und den Verkauf von Produktionssystemen in Brasilien.

Europa & Afrika konnten gegenüber dem Vorquartal einen Anstieg des Umsatzes um 2 % auf $2,47 Milliarden verzeichnen. Erhöhte Aktivitäten in Europa und Nordafrika trugen dazu bei, obwohl der Verkauf von Unterwasserproduktionssystemen in Skandinavien zurückging. Im Jahresvergleich stieg der Umsatz ebenfalls um 2 % dank einer starken Leistung in Nordafrika und Europa, wodurch schwächere Ergebnisse in Westafrika ausgeglichen werden konnten.

Der Umsatz in der Region Naher Osten & Asien von $3,38 Milliarden stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 %. Grund waren rege Aktivitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, mehr Bohrungen in Ägypten und erhöhte Stimulation, Intervention und Bewertung in Katar. Dadurch konnte eine schwächere Leistung in Saudi Arabien und Australien ausgeglichen werden. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz um 7 %, bedingt durch mehr Aktivitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak, Kuwait, Ostasien, China und Indonesien, teils gedämpft durch verringerte Bohraktivitäten in Indien.

Nordamerika

Der Umsatz in Nordamerika von $1,75 Milliarden stieg im Vergleich zum Vorquartal um 4 %. Die Umsätze für Digital und Produktionssysteme im US Golf von Mexiko stiegen an. Ebenso legten die Umsätze für Digital und Bohraktivitäten im Landesinneren der USA und Kanadas zu. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz um 7 %, bedingt durch eine Ausweitung der Offshore-Aktivitäten im US Golf von Mexiko und höhere Asset Performance Solutions (APS) in Kanada. Jedoch gingen die Bohraktivitäten im Landesinneren der USA zurück.

Ergebnisse des vierten Quartals nach Sparte

Digital & Integration

(in Millionen) Abgelaufene drei Monate Änderung Dez. 31.

2024 Sept. 30.

2024 Dez. 31.

2023 Vorquartal Vorjahr Umsatz International $824 $830 $790 -1 % 4 % Nordamerika 331 258 257 28 % 29 % Sonstige 1 - 2 n/m n/m $1.156 $1.088 $1.049 6 % 10 % Betriebsgewinn vor Steuern $442 $386 $356 14 % 24 % Marge Betriebsgewinn vor Steuern 38,3% 35,5% 34,0% 274 bps 430 bps n/m = nicht wichtig

Der Umsatz Digital & Integration von $1,16 Milliarden stieg im Vergleich zum Vorquartal um 6 % dank einem Wachstum von 10 % des digitalen Umsatzes. Die Nachfrage nach digitalen Technologien und höhere Umsätze aus Explorationsdaten, besonders im US Golf von Mexiko trugen dazu bei. Der APS-Umsatz blieb auf einem vergleichbaren Niveau zum Vorquartal. Gegenüber dem Vorjahr war ein Umsatzwachstum von 10 % zu verzeichnen, wobei der digitale Umsatz um 21 % zulegte, was den Rückgang des APS-Umsatzes von 2 % ausglich.

Die operative Gewinnmarge vor Steuern von Digital & Integration von 38 % stieg im Vergleich zum Vorquartal um 274 bps. Dies beweist eine höhere Profitabilität durch höhere digitale Umsätze und Kosteneinsparungen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Marge um 430 bps. Grund war das gute Abschneiden von Digital, teils abgeschwächt durch geringere APS-Profitabilität durch höhere Abschreibungen und niedrigere Gaspreise.

Reservoirleistung

(in Millionen) Abgelaufene drei Monate Änderung Dez. 31.

2024 Sept. 30.

2024 Dez. 31.

2023 Vorquartal Vorjahr Umsatz International $1.669 $1.676 $1.611 - 4 % Nordamerika 139 145 123 -4 % 13 % Sonstige 2 2 1 n/m n/m $1.810 $1.823 $1.735 -1 % 4 % Betriebsgewinn vor Steuern $370 $367 $371 1 % - Marge Betriebsgewinn vor Steuern 20,5 % 20,1 % 21,4 % 35 bps -90 bps n/m = nicht wichtig

Der Umsatz von Reservoirleistung von $1,81 Milliarden sank im Vergleich zum Vorquartal um 1 % aufgrund von reduzierten Aktivitäten für Intervention und Stimulation, teils ausgeglichen durch mehr Bewertungen. Dies machte sich besonders in Saudi Arabien bemerkbar. Dagegen waren im Rest der Region Naher Osten & Asien sowie in Nordamerika mehr Aktivitäten zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz um 4 % aufgrund von erhöhten Interventions- und Stimulationsaktivitäten. Der Umsatz durch Bewertungen hingegen ging zurück.

Die operative Gewinnmarge vor Steuern von Reservoirleistung von 20 % legte im Vergleich zum Vorquartal um 35 bps zu. Der Grund war eine gestiegene Profitabilität bei den Bewertungsdienstleistungen, teils abgeschwächt durch eine geringere Leistung bei Intervention. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Marge aufgrund eines ungünstigen Technologiemix um 90 bps zurück.

Brunnenbau

(in Millionen) Abgelaufene drei Monate Änderung Dez. 31.

2024 Sept. 30.

2024 Dez. 31.

2023 Vorquartal Vorjahr Umsatz International $2.625 $2.675 $2.748 -2 % -4 % Nordamerika 583 581 614 - -5 % Sonstige 59 56 64 n/m n/m $3.267 $3.312 $3.426 -1 % -5 % Betriebsgewinn vor Steuern $681 $714 $770 -5 % -12 % Marge Betriebsgewinn vor Steuern 20,8 % 21,5 % 22,5 % -70 bps -162 bps n/m = nicht wichtig

Der Umsatz von Brunnenbau von $3,27 Milliarden sank gegenüber dem Vorquartal um 1 %. Grund war eine Drosselung der Bohraktivitäten in Mexico und Saudi Arabien. Im Rest der Region Naher Osten & Asien hingegen waren mehr Aktivitäten zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Umsatz um 5 % zurück, was zurückzuführen ist auf geringere Bohraktivitäten in Mexico, Saudi Arabien und dem Landesinneren der USA. Hingegen stieg die Leistung im Nahen Osten & Asien.

Die operative Gewinnmarge vor Steuern für Brunnenbau sank gegenüber dem Vorquartal auf 21 % um 70 bps und um 162 bps im Vergleich zum Vorjahr. Grund waren geringere Aktivitäten in Nordamerika und auf internationalen Märkten.

Produktionssysteme

(in Millionen) Abgelaufene drei Monate Änderung Dez. 31.

2024 Sept. 30.

2024 Dez. 31.

2023 Vorquartal Vorjahr Umsatz International $2.471 $2.373 $2.276 4 % 9 % Nordamerika 716 723 666 -1 % 7 % Sonstige 10 7 2 n/m n/m $3.197 $3.103 $2.944 3 % 9 % Betriebsgewinn vor Steuern $506 $519 $442 -3 % 14 % Marge Betriebsgewinn vor Steuern 15,8 % 16,7 % 15,0 % -93 bps 79 bps n/m = nicht wichtig

Der Umsatz im Bereich Produktionssysteme von $3,20 Milliarden stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 %. International legten die Verkäufe von künstlichem Auftrieb, Midstream-Produktionssystemen und Fertigstellungen zu. Hingegen waren rückläufige Verkaufszahlen für Unterwasserproduktionssysteme zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 9 % aufgrund von hohen Umsätzen in Nordamerika und international über das gesamte Portfolio hinweg.

Die operative Gewinnmarge vor Steuern von Produktionssystemen sank gegenüber dem Vorquartal um 93 bps auf 16 %. Eine geringere Profitabilität im Bereich Unterwasserproduktionssysteme war der Grund, teils kompensiert durch eine höhere Profitabilität bei künstlichem Auftrieb und Midstream-Produktionssystemen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die operative Gewinnmarge vor Steuern um 79 bps aufgrund einer höheren Profitabilität bei den meisten Linien.

Highlights des Quartals

KERN

Vertragsabschlüsse

SLB schließt weiterhin neue Verträge ab, die sich im Einklang mit den Stärken des Unternehmens im Kerngeschäft befinden, besonders im internationalen Bereich und in Offshore-Becken. Zu den Wichtigsten gehören die Folgenden:

SLB hat einige wichtige Bohrkontrakte mit Shell abgeschlossen. Sie dienen der kapitaleffizienten Energieproduktion in Tiefsee- und Ultratiefseegebieten, zum Beispiel in der Nordsee vor Großbritannien, Trinidad und Tobago oder dem Golf von Mexiko. Die Projekte werden innerhalb von drei Jahren abgewickelt. Zum Einsatz kommt die KI-unterstützte Bohrtechnik von SLB sowie die Expertise im Hinblick auf Ultratiefseeumgebungen. Im Rahmen der Verträge werden Richtbohrdienstleistungen und Hardware, Logging While Drilling (LWD), Oberflächenerfassung, Zementierung, Bohrungen und Fertigstellungsflüssigkeiten, Fertigstellungen und drahtgebundene Dienste ausgeführt. Alle Projekte werden durch SLB's Performance Live Center gemanagt.

SLB OneSubsea zusammen mit dem Subsea Integration Alliance Partner Subsea7 hat einen globalen Rahmenvertrag mit bp abgeschlossen. Über eine Plattform soll Unterwasser-Expertise effektiver für zukünftige Projekte nutzbar gemacht werden. Dank dieser Zusammenarbeit werden Fähigkeiten für alle Projektstufen - angefangen bei der Erstellung des Konzepts bis hin zur Umsetzung vor Ort - besser kombiniert, was die Leistung von Unterwasserprojekten verbessert. Durch eine zeitige Einbeziehung und neue Arbeitsweisen werden SLB OneSubsea und die Allianzpartner bp unterstützen, Projekte schneller abzuschließen und durch Standardisierung und Vereinfachung die Kosten zu senken. So werden Unterwasserprojekte ohne Qualitätseinbußen wirtschaftlicher und umweltfreundlicher.

SLB hat im Rahmen einer Ausschreibung einen neuen Vertrag mit Petrobras gewonnen. Gegenstand sind integrierte Dienste für alle Offshore-Felder, die Petrobras in Brasilien betreibt. SLB wird die Konstruktion von mehr als 100 Tiefseebrunnen überwachen, wobei fortschrittliche Bohrtechniken, Zementierung und Bohrflüssigkeiten zum Einsatz kommen und zwar bei bis zu neun Ultratiefseerigs.

SLB OneSubsea wurde für Offshore Brasilien mehrere Verträge von Petrobras erteilt. Im Rahmen einer Ausschreibung gewann SLB OneSubsea einen Vertrag über zwei Unterwasserverteiler, eine elektrohydraulische Einheit und dazugehörige Dienstleistungen für das Projekt Roncador. Darüber hinaus wurde SLB OneSubsea ein Vertrag über Raw Seawater Injection (RWI)-Systeme erteilt, um die Rückgewinnung aus den Búzios Feldern zu erhöhen. Gemäß dem Vertrag wird SLB OneSubsea zwei komplette Unterwasser-RWi-Systeme liefern, um Petrobras' FPSOs P-74 und P-75 zu unterstützen. Beide werden über eine Unterwasser-Meerwasser-Injektionspumpe ein Umbilicalsystem und einen oben angebrachten Antrieb mit variabler Geschwindigkeit verfügen.

In Italien hat TotalEnergies SLB einen vierjährigen Vertrag über Fertigstellungen und Geräte für künstlichen Auftrieb sowie Dienstleistungen für das Tempa Rossa Feld erteilt. Es handelt sich um eines der größten Felder Europas mit einem geschätzten Volumen von 200 Millionen Barrel und einer geplanten Produktion von mehr als 50.000 Barrel pro Tag. Das Feld bietet mehrere technische Herausforderungen, die individuell entwickelte Technologien erfordern, um die Produktion und die Rückgewinnung zu optimieren. Die Wahl fiel auf SLB, weil das Unternehmen in der Lage ist, " fit-for-basin"-Lösungen zu liefern und dabei auf seine globale Reichweite und das Fachwissen von lokalen Teams zurückzugreifen.

In Oman hat Petroleum Development Oman SLB einen fünfjährigen Vertrag über Brunnenplatzierung für seine Block 6 Konzession erteilt. SLB wird mehrere Schlüsseltechnologien liefern, wie zum Beispiel das System PowerDrive Orbit und den Service PeriScope HD. Diese werden auf mehreren Gas- und Ölfeldern sowohl für die Entwicklung als auch die Exploration von Brunnen eingesetzt.

Auch in Oman hat Daleel Petroleum LLC SLB einen fünfjährigen Vertrag für fortschrittliches Measurements-While-Drilling (MWD) und Richtungsbohren unter der Block 5 Konzession erteilt. Es sollen mehr als 250 Brunnen entstehen. SLB konnte sich diesen Vertrag sichern aufgrund des marktführenden "fit-for-basin"-MWD, LWD und des drehbaren Lenksystems, die für höhere Effizienz und garantierte Qualität sorgen.

Technologie und Innovation

Die wichtigsten neuen Technologien und Bereitstellungen des Quartals im Überblick:

SLB hat Neuro autonomes Geosteering eingeführt. Diese Technologie reagiert flexibel auf unterirdische Komplexitäten, was zu effizienterem Bohren und Brunnen mit höherer Leistungsfähigkeit führt. Gleichzeitig wird die CO2-Bilanz verbessert. Unterstützt von KI integriert und interpretiert Neuro autonomes Geosteering in Echtzeit komplexe Informationen über den unterirdischen Zustand und führt so autonom die Bohrung durch die produktivste Schicht oder den " süßen Punkt" des Reservoirs.

SLB hat die intelligente Hochgeschwindigkeitstelemetrie Stream eingeführt, die bei komplexen Brunnen zu zuverlässigeren Ergebnissen der Bohrung führt und die Leistungsfähigkeit erhöht. Stream Telemetrie überwindet die Engpässe und Beschränkungen von konventionellem Schlammschlag und verbindet eigene KI-Algorithmen mit SLB's TruLink definitiver, dynamischer Vermessung während des Bohrens. So ist eine ununterbrochene, zuverlässige Vermessung des Untergrunds in Echtzeit ohne jegliche Limitierung durch fehlende Daten möglich, unabhängig von der Tiefe und selbst bei einem herausfordernden Umfeld. Stream Telemetrie wurde bereits 370 Mal in 14 Ländern eingesetzt, wobei mehr als 1,5 Millionen Feet gebohrt wurden.

Offshore vor der US-Küste hat SLB Chevron dabei geholfen, in einem unter hohem Druck stehenden Tiefseegebiet des Golf von Mexiko Zugang zu Ressourcen zu finden. Dabei wurden moderne Technologien wie Verzweigungen mit 20.000 psi, Verteiler, Verbindungen und Steuerelemente sowie eine fortschrittliche Druckerhöhungsanlage eingesetzt, wodurch sich neue Möglichkeiten für die Extraktion von Ressourcen in unter starkem Druck stehenden Umgebungen eröffneten.

In Kuwait haben SLB und die Kuwait Oil Company unter schwierigen Bedingungen im Bahrah Feld zusammengearbeitet, das bereits seit langem in Betrieb ist. Zum Einsatz kam eine mehrstufige Fertigstellung im offenen Bohrloch sowie eine OpenPath Flex Säurestimulation. Mit 13.800 Feet entstand die längste seitliche Bohrung Kuwaits mit 29 Stufen und bis zu drei Acid-Fracturing-Phasen täglich. Kinetix Software erleichterte die rechtzeitige Entdeckung von Fehlern und DataFRAC Dienste sorgten für eine umfassende Bewertung und Exploration der Umgebung, wodurch das geomechanische Erdmodell verbessert wurde. Dank dieser innovativen Methoden, einschließlich der Nutzung eines Frac-Baums zur Isolation, wurden HSE-Risiken beseitigt, die mit Isolationstools einhergehen. Das Projekt setzte neue Maßstäbe für operative Effizienz und Sicherheit bei Acid-Fracturing-Operationen.

In Malaysia haben SLB und Hibiscus Oil and Gas Malaysia Limited eine Richtungsbohrung mit SLB Smith Bits und dem rotierend lenkbaren System PowerDrive X6 im Projekt Bunga Orkid durchgeführt. Das Ergebnis war ein Bohrbrunnen in einer Tiefe von 6.970 Metern und damit ein neuer Rekord in Malaysia. SLB war verantwortlich für die Bohrung, die Vermessung, den Geoservice und die Bohrflüssigkeiten. Bei der proaktiven Überwachung und Intervention in Echtzeit kam während der Bohrung die K&M Technology Group zum Einsatz. Die Optimierung der Bohrlochmontage und erprobte Techniken waren bereits bei einem ähnlichen Projekt angewandt worden.

Ebenfalls in Malaysia gelang SLB and PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. die erfolgreiche Umsetzung einer Matrix-Stimulationsbehandlung mit OneSTEP EF. Dies war eine effiziente, risikoarme Stimulation mit Sandstein in zwei ölproduzierenden Schichten des Dulang Ölfelds. Dank dieser innovativen Methode konnte die operative Effizienz verbessert werden. Die Ölproduktion wurde um 400 % gesteigert ohne die Wasserschnittstelle zu erhöhen. Dieser Erfolg stellt die erfolgreiche Zusammenarbeit von PETRONAS Carigali und SLB unter Beweis, Probleme zu analysieren und entsprechende Lösungen zu entwickeln.

In Westaustralien führte SLB Bohrungen für Strike Energy durch. Im Kingia-High Cliff Sandstones of Perth Basin entstand der am weitesten im Osten gelegene, tiefste Brunnen, wobei zwei bedeutende Gasressourcen entdeckt wurden. Mit einer Tiefe von 5.225 Metern handelt es sich um den tiefsten Onshore-Brunnen Australiens.

DIGITAL

SLB setzt in großem Umfang digitale Technologien ein und arbeitet dabei mit den Kunden zusammen, um deren Technologie und Workflows in die Cloud zu migrieren. So können neue KI-unterstütze Funktionen zum Einsatz kommen und dank der auf diesem Weg erhobenen Daten lässt sich die Leistung steigern. Dies sind einige der Highlights:

In den Vereinigten Staaten haben SLB, Equinor und Sensia zusammengearbeitet, um die Modellierungs-Workflows für unterirdische und überirdische Oberflächen im Golf von Mexiko zu optimieren, wo Equinor noch nicht in Betrieb befindliche Felder besitzt. Das verbesserte Modell verbindet Geologie, Geophysik und Engineering und ersetzt einen manuellen Prozess durch automatisierte Live-Updates. Dies konnte erreicht werden durch eine Verbindung von der Software für den Untergrund Petrel, dem hochauflösenden Simulator für Reservoirs Intersect und dem Mehrphasenströmungssimulator mit stationärem Betrieb Pipesim. Mithilfe eines Links zur Produktionsdatenbank OFM und zur Software für die Analyse des Reservoirs konnten die bereits vorhandenen Produktionsdaten aktualisiert und in das dynamische Modell integriert werden. Durch Tests wurden die Updates des Modells für die unterirdische Oberfläche von Monaten auf Wochen und Tage und die Simulationslaufzeiten von neun Stunden auf 36 Minuten verkürzt.

In Surinam hat Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. einen vierjährigen Vertrag mit SLB für die digitale Plattform Delfi abgeschlossen. Es soll die Effizienz der Offshore-Teams verbessert werden. Über die Plattform Delfi werden sowohl Daten als auch Anwendungen in die Cloud migriert, um die Zusammenarbeit zu verbessern und mehr Einblick zu erlangen. In Verbindung mit einem vorherigen Vertrag, den SLB mit der National Data Repository des Landes abgeschlossen hatte, wird diese Plattform das digitale Fundament für Surinam's Center of Excellence werden, das gegründet wurde, um den Wert der Kohlenwasserstoff-Ressourcen des Landes zu optimieren.

In Ägypten hat Khalda Petroleum Company einen mehrjährigen Vertrag mit SLB abgeschlossen über den Einsatz von Petrel, der Software für die Erforschung des Untergrunds. Gleichzeitig wurde ein langfristiger Vertrag über seismische Bildgebung und Verarbeitung für die Konzessionen West Kalabsha und Shushan abgeschlossen. Der Umfang deckt die komplette Integration von der Entmischung bis zur Full-Waveform Inversion (FWI - vollständige Wellenformumkehr) ab. Durch die Entmischung werden überlappende seismische Signale aus gleichzeitigen Quellen getrennt und es entstehen saubere Daten für die weitere Analyse. Mithilfe der FWI wird das Untergrundgeschwindigkeitsmodell dann schrittweise dank Daten über die vollständige Wellenform verfeinert, wodurch sehr genaue, hochauflösende Bilder von komplexen geologischen Strukturen entstehen. Durch diese Charakterisierung des Reservoirs kann Khalda Petroleum Company die Eigenschaften des Untergrunds besser bewerten, neue potenzielle Kohlenwasserstoffzonen entdecken und besser fundierte Entscheidungen über Exploration, Bohrungen und Produktion fällen.

In Malaysia hat PETRONAS über Malaysia Petroleum Management (MPM) ein Memorandum of Understanding mit SLB unterzeichnet, um technische Fähigkeiten in den Bereichen KI, Machine Learning und generative KI-Technologien zu verbessern. Durch die Zusammenarbeit sollen hochmoderne, KI-unterstützte Lösungen für die Datenplattform von MPM entwickelt werden, wodurch das Management und die Interpretation von Daten über den Untergrund revolutioniert werden.

In Australien hat Arrow Energy einen Vertrag mit SLB abgeschlossen über die Bereitstellung von unternehmensweiten fortschrittlichen digitalen Lösungen durch die Migration der Untergrund-Anwendungen von einer durch eine Drittpartei gehosteten Cloud zu SLB's Delfi Plattform. Durch die Einbettung dieser kollaborativen Plattform für Exploration und Produktion in die digitale Strategie kann Arrow Energy schnell skalierbare, erweiterte Workflows bereitstellen, was die Gesamtkosten senkt und die Effizienz erhöht.

NEUE ENERGIE

SLB beteiligt sich weiterhin durch innovative Technologien und strategische Partnerschaften am globalen Übergang zu emissionsarmen Energiesystemen. Hier einige Beispiele:

SLB hat einen Vertrag mit Aramco und Linde abgeschlossen, der der Entwicklung eines Carbon Capture and Storage (CCS)-Hub in Jubail, Saudi Arabien, den Weg bereitet. Es soll eine der weltweit größten Anlagen dieser Art entstehen. In der ersten Phase des Projekts sollen bis zu neun Millionen metrische Tonnen CO eingefangen und gespeichert werden. 2 jährlich, der Bau soll Ende 2027 abgeschlossen sein. Während der folgenden Phasen ist eine Ausweitung der Kapazitäten geplant.

SLB Capturi hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Fertigstellung der Mechanik für die Anlage zur Abscheidung von Kohlenstoff im Zementwerk von Heidelberg Materials in Brevik, Norwegen, ist beendet. Die Anlage soll bis zu 400.000 metrische Tonnen CO 2 jährlich vom Zementwerk abscheiden. Nach der Inbetriebnahme wird diese weltweit erste Anlage zur Abscheidung von Kohlendioxid in einem Zementwerk die Produktion von emissionsfreiem Zement ermöglichen, ohne die Stärke des Produktes oder dessen Qualität zu beeinträchtigen.

In Norwegen hat SLB Capturi eine Testreihe auf WACKER's Silikonproduktionsanlage zur Abscheidung von CO 2 -Emissionen abgeschlossen. Diese entstehen durch die Fertigung von Silikon von metallurgischer Qualität. Dies ist ein wichtiger Rohstoff für Mikrochips, Solarmodule und Silikone. Während der Testreihe wurde eine mobile Testeinheit neben dem Werk von WACKER installiert, die den Prozess der Abscheidung von CO 2 in einem geringeren Umfang festhielt. Die Pilotstudie wurde Ende Juli erfolgreich abgeschlossen und erzielte Abscheidungsquoten von mehr als 95 %. Darüber hinaus haben WACKER und SLB Capturi eine Engineering-Feasibility-Studie für ein Werk durchgeführt, das 180.000 metrische Tonnen CO 2 jährlich abscheiden würde.

In Taiwan hat CPC Corporation, Taiwan (CPC) einen dreijährigen Vertrag mit SLB abgeschlossen. Gegenstand sind die Charakterisierung von unterirdischen Flächen, die Planung und Entwicklung von Speichern sowie die Planung der Vermessung, Überwachung und Verifizierung für ein strategisches CCS-Projekt an der Küste. Dadurch soll die Leistung von CCS erhöht und die damit einhergehenden operativen Risiken verringert werden. CPC möchte 2030 mit der kommerziellen Nutzung von CCS beginnen.

FINANZTABELLEN

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung in Kurzform

(in Millionen, außer Beträge pro Aktie) Viertes Quartal Zwölf Monate Am 31. Dezember geendete Perioden 2024 2023 2024 2023 Umsatz $9.284 $8.990 $36.289 $33.135 Zinsen & sonstige Einnahmen(1) 115 95 380 342 Ausgaben Kosten für Umsatz(1) 7.322 7.194 28.829 26.572 Forschung & Engineering 192 187 749 711 Allgemeines & Verwaltung 81 96 385 364 Merger & Integration(1) 63 45 123 45 Restrukturierung & Sonstiges(1) 223 - 399 - Zinsen 131 130 512 503 Gewinn vor Steuern(1) $1.387 $1.433 $5.672 $5.282 Steueraufwand(1) 269 284 1,093 1,007 Nettogewinn(1) $1.118 $1.149 $4.579 $4.275 Nicht kontrollierten Anteilen zuzuschreibender Gewinn(1) 23 36 118 72 Auf SLB entfallender Nettogewinn(1) $1.095 $1.113 $4.461 $4.203 Verwässerter Gewinn je Aktie von SLB(1) $0,77 $0,77 $3,11 $2,91 Durchschnittlich in Umlauf befindliche Aktien 1.406 1.429 1.421 1.425 Durchschnittlich in Umlauf befindliche Aktien bei angenommener Verwässerung 1.420 1.446 1.436 1.443 Abschreibung in Ausgaben inbegriffen(2) $648 $609 $2.519 $2.312

(1) Siehe Abschnitt "Belastungen & Gutschriften". (2) Inbegriffen sind Abschreibungen auf Anlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen.

Konsolidierte Bilanz in Kurzform

(in Millionen) Dez. 31. Dez. 31. Aktiva 2024 2023 Umlaufvermögen Barmittel und kurzfristige Investitionen $4.669 $3.989 Forderungen 8.011 7.812 Lagerbestand 4.375 4.387 Sonstiges Umlaufvermögen 1.515 1.530 18.570 17.718 Investitionen in verbundene Unternehmen 1.635 1.624 Anlagevermögen 7.359 7.240 Goodwill 14.593 14.084 Immaterielle Vermögenswerte 3.012 3.239 Sonstige Vermögenswerte 3.766 4.052 $48.935 $47.957 Passiva und Eigenkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten $10.375 $10.904 Geschätzte Körperschaftssteuer 982 994 Kurzfristige Darlehen und derzeitiger Anteil langfristige Verbindlichkeiten 1.051 1.123 Ausstehende Dividendenzahlungen 403 374 12.811 13.395 Langfristige Verbindlichkeiten 11.023 10.842 Sonstige Verbindlichkeiten 2.751 2.361 26.585 26.598 Eigenkapital 22.350 21.359 $48.935 $47.957

Liquidität

(in Millionen) Liquiditätskomponenten Dez. 31.

2024 Sept. 30.

2024 Dez. 31.

2023 Barmittel und kurzfristige Investitionen $4.669 $4.462 $3.989 Kurzfristige Darlehen und derzeitiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten (1.051) (1.059) (1.123) Langfristige Verbindlichkeiten (11.023) (11.864) (10.842) Nettoverbindlichkeiten(1) $(7.405) $(8.461) $(7.976) Details über Veränderungen der Liquidität folgen: Zwölf Viertes Zwölf Monate Quartal Monate Am 31. Dezember beendete Perioden 2024 2024 2023 Netto income $4.579 $1.118 $4.275 Belastungen und Gutschriften, steuerbereinigt(2) 454 223 110 5.033 1.341 4.385 Abschreibungen(3) 2.519 648 2.312 Ausgaben für aktienbasierte Vergütung 316 72 293 Veränderung des Betriebskapitals (1.379) 352 (215) Steuerrückerstattung US Federal - - 85 Sonstiges 113 (23) (223) Operativer Cash Flow 6.602 2.390 6.637 Investitionsausgaben (1.931) (609) (1.939) APS Investitionen (483) (93) (507) Kapitalisierung Explorationsdaten (198) (57) (153) Free Cash Flow(4) 3.990 1.631 4.038 Gezahlte Dividende (1.533) (389) (1.317) Aktienrückkaufprogramm (1.737) (501) (694) Einnahmen aus Aktienplan für Mitarbeiter 248 4 281 Unternehmensakquisitionen und -investitionen, netto bar erworben (553) (1) (330) Kauf von Blue Chip Swap Wertpapieren (207) (71) (185) Einnahmen aus dem Verkauf von Blue Chip Swap Wertpapieren 152 60 97 Einnahmen aus dem Verkauf von Liberty Aktien - - 137 Steuerzahlung für aktienbasierte Ausgleichszahlungen (90) (4) (169) Sonstiges 53 26 (195) Verringerung der Nettoverbindlichkeiten vor Einflüssen durch Veränderung von Devisenkursen 323 755 1.663 Einfluss von Veränderungen der Devisenkurse auf Nettoverbindlichkeiten 248 301 (307) Verringerung der Nettoverbindlichkeiten 571 1,056 1.356 Nettoverbindlichkeiten am Anfang der Periode (7.976) (8.461) (9.332) Nettoverbindlichkeiten am Ende der Periode $(7.405) $(7.405) $(7.976)

(1) "Nettoverbindlichkeiten" sind Bruttoverbindlichkeiten abzüglich Barmittel und kurzfristige Investitionen. Das Management vertritt die Auffassung, dass Nettoverbindlichkeiten Investoren und dem Management Aufschluss über den Grad der Verschuldung von SLB geben, indem Barmittel und kurzfristige Investitionen ausgewiesen werden, die zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten geeignet sind. Nettoverbindlichkeiten sind eine nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahl, die als Zusatz und nicht als Ersatz oder gar Verbesserung der Gesamtverbindlichkeiten anzusehen ist. (2) Siehe Abschnitt "Belastungen & Gutschriften". (3) Beinhaltet Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen. (4) "Free Cash Flow" ist der Cash Flow aus dem operativen Geschäft abzüglich Kapitalaufwand, APS-Investitionen und kapitalisierte Kosten für Explorationsdaten. Das Management ist der Auffassung, dass der Free Cash Flow eine wichtige Liquiditätskennzahl für das Unternehmen ist, und dass er Investoren und dem Management Aufschluss über die Fähigkeit von SLB gibt, Liquidität zu generieren. Nachdem das Unternehmen seinen Bedarf gedeckt hat und seine Verpflichtungen erfüllt hat, können diese Barmittel genutzt werden, um in zukünftiges Wachstum des Unternehmens zu investieren oder um zum Wohle von Aktionären Dividende auszuschütten oder einen Aktienrückkauf einzuleiten. Der Free Cash Flow repräsentiert nicht den Rest-Cash Flow, der für Ermessensausgaben zur Verfügung steht. Der Free Cash Flow ist eine nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahl, die nicht als Ersatz oder gar Verbesserung des operativen Cash Flow, sondern als dessen Ergänzung anzusehen ist.

Belastungen & Gutschriften

Zusätzlich zu den im Einklang mit den U.S. Generally Accepted Accounting (GAAP)- Prinzipien ausgewiesenen Ergebnissen für das vierte Quartal 2024 sind in dieser Pressemitteilung auch nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen (gemäß der Definition der Regulation G der SEC) enthalten. Dies betrifft nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen unter " Liquidität", den Nettogewinn von SLB ohne Berücksichtigung von Belastungen & Gutschriften ebenso wie davon abgeleitete Größen (wie zum Beispiel verwässerter Gewinn je Aktie ohne Berücksichtigung von Belastungen & Gutschriften, der effektive Steuersatz ohne Berücksichtigung von Belastungen & Gutschriften, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge). Das Management ist der Meinung, dass der Ausschluss von Belastungen & Gutschriften das Verständnis der Ergebnisse und Trends im Kerngeschäft von SLB und eine Bewertung von dessen Entwicklung von Periode zu Periode erleichtert. Diese Kennzahlen werden vom Management auch zur Bewertung von Leistungen genutzt und fließen in die Berechnung von entsprechenden Erfolgsprämien ein. Die nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollten deshalb nicht als Ersatz oder gar Verbesserung anderer Kennzahlen angesehen werden, die sich im Einklang mit den GAAP befinden, sondern als deren Ergänzung. Es folgt eine Abstimmung von bestimmten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen mit vergleichbaren GAAP-Kennzahlen. Bitte lesen Sie den Abschnitt "Zusätzliche Informationen" (Frage 11), wenn sie mehr über die Abstimmung des bereinigten EBITDA mit der vergleichbaren GAAP-Kennzahl erfahren möchten.

(in Millionen, außer Beträge je Aktie) Viertes Quartal 2024 Vorsteuer Steuer Nicht fortgef.

Beteiligungen Netto Verwässerter

GjA* SLB Nettogewinn (GAAP-Basis) $1.387 $269 $23 $1.095 $0,77 Wertminderung von Vermögenswerten(1) 162 23 - 139 0,10 Merger & Integration 63 6 7 50 0,04 Restrukturierung(1) 61 10 - 51 0,04 Einnahmen aus Verkauf von Investments(2) (24) - - (24) (0,02) SLB Nettogewinn ohne Belastungen & Gutchriften $1.649 $308 $30 $1.311 $0,92 Drittes Quartal 2024 Vorsteuer Steuer Nichfortgef.

Beteiligungen Netto Verwässerter

GjA SLB Nettogewinn (GAAP-Basis) $1.507 $289 $32 $1.186 $0,83 Restrukturierung(1) 65 10 - 55 0,04 Merger & Integration(3) 47 10 7 30 0,02 SLB Nettogewinn ohne Belastungen & Gutschriften $1.619 $309 $39 $1.271 $0,89 Viertes Quartal 2023 Vorsteuer Steuer Nicht fortgef.

Beteiligungen Netto Verwässerter

GjA SLB Nettogewinn (GAAP-Basis) $1.433 $284 $36 $.1.113 $0,77 Merger & Integration(3) 56 8 8 40 0,03 Argentinien Abwertung(4) 90 - - 90 0,06 SLB Nettogewinn ohne Belastungen & Gutschriften $1.579 $292 $44 $1.243 $0,86 * addiert sich nicht, da gerundet wurde

(in Millionen, außer Beträge je Aktie) Zwölf Monate 2024 Vorsteuer Steuer Nicht fortgef.

Beteiligungen Netto Verwässerter

GjA SLB Nettogewinn (GAAP-Basis) $5.672 $1.093 $118 $4.461 $3,11 Verringerung Personalbestand(1) 237 37 - 200 0,14 Merger & Integration(5) 166 27 27 112 0,08 Wertminderung von Vermögenswerten(1) 162 23 - 139 0,10 Einnahmen aus dem Verkauf von Investments(2) (24) - - (24) (0,02) SLB Nettogewinn ohne Belastungen & Gutschriften $6.213 $1.180 $145 $4.888 $3,41 Zwölf Monate 2023 Vorsteuer Steuer Nicht fortgef.

Beteiligungen Netto Verwässerter

GjA SLB Nettogewinn (GAAP-Basis) $5.282 $1.007 $72 $4.203 $2,91 Argentinien Abwertung(4) 90 - - 90 0,06 Merger & Integration(6) 56 8 8 40 0,03 Einnahmen aus dem Verkauf von Liberty Aktien(2) (36) (8) - (28) (0,02) SLB Nettogewinn ohne Belastungen & Guthaben $5.392 $1.007 $80 $4.305 $2,98

(1) Klassifiziert als Restrukturierung & Sonstiges in derkonsolidierten GuV in Kurzform. (2) Klassifiziert als Zinsen & sonstige Einnahmen in der konsolidierten GuV in Kurzform. (3) Während des dritten Quartals 2024 wurden $14 Millionen dieser Belastungen klassifiziert alsKosten für Umsatz in der konsolidierten GuV in Kurzform und die verbleibenden $33 Millionen wurden klassifiziert als Merger & Integration. Während des vierten Quartals 2023 wurden $11 Millionen dieser Belastungen klassifiziert als Josten für Umsatz und die verbleibenden 45 Millionen wurden klassifiziert alsMerger & Integration. (4) Klassifiziert als Kosten für Umsatz in der konsolidierten GuV in Kurzform. (5) Während des Gesamtjahres 2024 wurden $43 Millionen dieser Belastungen klassifiziert als Kosten für Umsatz in der konsolidierten GuV in Kurzform und die verbleibenden $123 Milllionen alsMerger & Integration. (6) Während des Gesamtjahres 2023 wurden $11 Millionen dieser Belastungen klassifiziert als Kosten für Umsatz in der konsolidierten GuV in Kurzform und die verbleibenden $45 Millionen wurden klassifiziert alsMerger & Integration.

Sparten

in Millionen) Abgelaufene drei Monate Dez. 31. 2024 Sept. 30. 2024 Dez. 31. 2023 Umsatz Gewinn

vor

Steuern Umsatz Gewinn

vor

Steuern Umsatz Gewinn

vor

Steuern Digital & Integration $1.156 $442 $1.088 $386 $1.049 $356 Reservoirleistung 1.810 370 1.823 367 1.735 371 Brunnenbau 3.267 681 3.312 714 3.426 770 Produktionssysteme 3.197 506 3.103 519 2.944 442 Eliminierungen & Sonstiges (146) (81) (167) (84) (164) (71) Vorsteuerbetriebsgewinn Segment 1.918 1.902 1.868 Unternehmen & Sonstiges (177) (187) (193) Zinseinnahmen(1) 36 36 30 Zinsausgaben(1) (128) (132) (126) Belastungen & Gutschriften(2) (262) (112) (146) $9.284 $1.387 $9.159 $1.507 $8.990 $1.433

(in Millionen) Gesamtjahr 2024 Umsatz Gewinn

vor Steuern Abschreibungen

(3) Nettozins-

Ausgaben

(Einnahmen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Kapital

investitionen(6) Digital & Integration $4.247 $1.408 $654 $12 $2.074 $682 Reservoirleistung 7.177 1.452 403 (14) 1.841 624 Brunnenbau 13.357 2.826 649 (14) 3.461 745 Produkionssysteme 12.143 1.898 348 (4) 2.242 418 Eliminierungen & Sonstiges (635) (263) 287 (6) 18 143 7.321 2.341 (26) 9.636 2.612 Unternehmen & Sonstiges (744) 178 (566) Zinseinnahmen(1) 134 Zinsausgaben(1) (498) Belastungen & Gutschriften(2) (541) $36.289 $5.672 $2.519 $(26) $9.070 $2.612

(in Millionen) Gesamtjahr 2023 Umsatz Gewinn vor

Steuern Abschreibung

(3) Nettozins

Ausgaben

(Einnahmen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Kapital

investitionen(6) Digital & Integration $3.871 $1.257 $578 $12 $1.847 $660 Reservoirleistung 6.561 1.263 387 (4) 1.646 514 Brunnenbau 13.478 2.932 587 (5) 3.514 908 Produktionssysteme 9.831 1.245 325 (1) 1.569 384 Eliminierungen & Sonstiges (606) (174) 277 (1) 102 133 6.523 2.154 1 8.678 2.599 Unternehmen & Sonstiges (729) 158 (571) Zinseinnahmen(1) 87 Zinsausgaben(1) (489) Belastungen & Gutschriften(2) (110) $33.135 $5.282 $2.312 $1 $8.107 $2.599

(1) Ohne Beträge, die in den Ergebnissen der Segmente enthalten sind. (2) Siehe Abschnitt "Belastungen & Gutschriften". (3) Beinhaltet Abschreibungen auf das Anlagevermögen, immaterielle Vermögenswerte, APS und Kosten für Explorationsdaten. (4) Ohne Zinseinnahmen und Zinsausgaben auf Konzernebene. (5) Bereinigtes EBITDA ist der Gewinn vor Steuern ohne Berücksichtigung von Zinseinnahmen, Zinsausgaben sowie Abschreibungen. (6) Kapitalinvestitionen beinhalten Kapitalaufwand, APS-Investitionen und kapitalisierte Kosten für Explorationsdaten.

Geographisch

(in Millionen) Gesamtjahr 2024 Umsatz Gewinn

vor Steuern Abschreibungen

(3) Nettozins-

Ausgaben

(Einnahmen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) International $29.415 $6.291 $1.648 ($39) $7.900 Nordamerika 6.680 1.134 445 13 1.592 Eliminierungen & Sonstiges 194 (104) 248 - 144 7,321 2,341 (26) 9,636 Konzern & Sonstiges (744) 178 (566) Zinseinnahmen(1) 134 Zinsausgaben(1) (498) Belastungen & Gutschriften(2) (541) $36.289 $5.672 $2.519 $(26) $9.070

(in Millionen) Gesamtjahr 2023 Umsatz Gewinn vor

Steuern Abschreibungen

(3) Nettozins-

Ausgaben

(Einnahmen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) International $26.188 $5.486 $1.513 ($11) $6.988 Nordamerika 6.727 1.157 389 13 1.559 Eliminierungen & Sonstiges 220 (120) 252 (1) 131 6.523 2.154 1 8.678 Konzern & Sonstiges (729) 158 (571) Zinseinnahmen(1) 87 Zinsausgaben(1) (489) Belastungen & Gutschriften(2) (110) $33.135 $5.282 $2.312 $1 $8.107

(1) Ohne Berücksichtigung von Beträgen, die in den Ergebnissen der Segmente enthalten sind. (2) Siehe Abschnitt "Belastungen & Gutschriften". (3) Inbegriffen sind Abschreibungen auf Anlagevermögen, immaterielle Vermögenswerte, APS und kapitalisierte Kosten für Explorationsdaten. (4) Ohne Zinseinnahmen und Zinsausgaben auf Konzernebene. (5) Bereinigtes EBITDA ist der Gewinn vor Steuern ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Zinseinnahmen, Zinsausgaben und Belastungen & Gutschriften.

Zusätzliche Informationen

Häufig gestellte Fragen

1) Welche Kapitalinvestitionen sind für das Gesamtjahr 2025 geplant? Die Kapitalinvestitionen (bestehend aus Capex, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen) werden sich für das Gesamtjahr 2025 auf ungefähr $2,3 Milliarden belaufen. Nicht berücksichtigt sind dabei Folgen der voraussichtlichen Beendigung der angekündigten Akquisition von ChampionX. Die Kapitalinvestitionen des Gesamtjahres 2024 betrugen $2,6 Milliarden. 2) Wie sahen der operative Cash Flow und der Free Cash Flow für das vierte Quartal 2024 aus? Der operative Cash Flow des vierten Quartals 2024 belief sich auf $2,39 Milliarden und der Free Cash Flow auf $1,63 Milliarden. 3) Wie sahen der operative Cash Flow und der Free Cash Flow für das Gesamtjahr 2024 aus? Der operative Cash Flow für das Gesamtjahr 2024 betrug $6,60 Milliarden und der Free Cash Flow $3,99 Milliarden. 4) Was verbirgt sich hinter " Zinsen & sonstige Einnahmen" für das vierte Quartal 2024? " Zinsen & sonstige Einnahmen" für das vierte Quartal 2024 beliefen sich auf $115 Millionen. Darin inbegriffen sind:

(in Millionen) Einnahmen aus dem Verkauf von Investments $24 Zinseinnahmen 46 Einnahmen aus Investments nach der Equity-Methode 45 $115

5) Wie haben sich Zinseinnahmen und Zinsausgaben im Verlauf des vierten Quartals 2024 entwickelt? Die Zinseinnahmen für das vierte Quartal 2024 von $46 Millionen verringerten sich gegenüber dem Vorquartal um $6 Millionen. Die Zinsausgaben von $131 Millionen gingen um $5 Millionen zurück. 6) Was ist der Unterschied zwischen SLB's konsolidiertem Vorsteuergewinn und dem konsolidierten Segmentvorsteuergewinn? Der Unterschied besteht in Positionen, die sich auf die Konzernebene beziehen, Belastungen und Gutschriften und Zinseinnahmen und Zinsausgaben, die nicht den Segmenten zugeordnet werden können, sowie aktienbasierten Vergütungen, Abschreibungen auf bestimmte immaterielle Vermögensgegenstände, bestimmte zentral gemanagte Initiativen und sonstige nicht-operative Positionen. 7) Wie hoch war der effektive Steuersatz (effective tax rate - ETR) für das vierte Quartal 2024? Der ETR für das vierte Quartal 2024 gemäß GAAP war 19,4 % im Vergleich zu 19,2 % im dritten Quartal 2024. Ohne Berücksichtigung von Belastungen & Gutschriften belief sich der ETR für das vierte Quartal 2024 auf 18,7 % im Vergleich zu 19,1 % für das dritte Quartal 2024. 8) Wie hoch war der effektive Steuersatz (effective tax rate - ETR) für das Gesamtjahr 2024? Der ETR für das Gesamtjahr 2024 gemäß GAAP betrug 19,3 % im Vergleich zu 19,1 % für das Gesamtjahr 2023. Ohne Berücksichtigung von Belastungen & Gutschriften belief der ETR sich für das Gesamtjahr 2024 auf 19 % im Vergleich zu 18,3 % im Vorjahr 2023. 9) Wie viele Stammaktien befanden sich am 31. Dezember 2024 in Umlauf und welche Veränderungen waren im Vergleich zum Ende des Vorquartals zu verzeichnen? Es befanden sich am 31. Dezember 2024 1,401 Milliarden Stammaktien im Umlauf, verglichen mit 1,412 Milliarden am 30. September 2024.

(in Millionen) am 30. September 2024 in Umlauf befindliche Aktien 1.412 Aktien, die für den Belegschaftsaktienplan emittiert wurden - Aktien, die für Optionsberechtigte emittiert wurden, abzüglich eingetauschte Aktien - Unverfallbarkeit von gesperrten Aktien 1 Aktienrückkaufprogramm (12) am 31. Dezember 2024 in Umlauf befindliche Aktien 1.401

10) Wie hoch war die gewichtete durchschnittliche Anzahl von in Umlauf befindlichen Aktien für das vierte Quartal 2024 und das dritte Quartal 2023? Wie lässt sich dies mit der durchschnittlichen Anzahl von in Umlauf befindlichen Aktien abstimmen, wenn die Verwässerung berücksichtigt wird, die der Berechnung des verwässerten Gewinns je Aktie zugrunde liegt? Die gewichtete durchschnittliche Anzahl von in Umlauf befindlichen Aktien betrug 1,406 Milliarden im vierten Quartal 2024 und 1,417 Milliarden im dritten Quartal 2023. Es folgt eine Abstimmung der gewichteten durchschnittlichen in Umlauf befindlichen Aktien mit der durchschnittlichen Anzahl von in Umlauf befindlichen Aktien unter Berücksichtigung der Verwässerung, die der Berechnung des verwässerten Gewinns je Aktie zugrunde liegt.

(in Millionen) Viertes Quartal

2024 Drittes Quartal

2024 Gewichtete durchschnittlich in Umlauf befindliche Aktien 1.406 1.417 Unverfallbare gesperrte Aktien 13 14 Geschätzte ausgeführte Aktienoptionen 1 1 Durchschnittliche in Umlauf befindliche Aktien unter Annahme von Verwässerung 1.420 1.432

11) Wie hoch war das bereinigte EBITDA von SLB im vierten Quartal 2024, im dritten Quartal 2024, im vierten Quartal 2023, im dritten Quartal 2023, im Gesamtjahr 2024 und im Gesamtjahr 2023? Wie hoch waren die Margen des bereinigten EBITDA in diesen Perioden? SLB's bereinigtes EBITDA betrug im vierten Quartal 2024 $2,382 Milliarden, $2,343 Milliarden im dritten Quartal 2024 und $2,277 Milliarden im vierten Quartal 2023. Die Marge von SLB's bereinigtem EBITDA belief sich im vierten Quartal 2024 auf 25,7 %, im dritten Quartal 2024 auf 25,6 % und im vierten Quartal 2023 auf 25,3 %.

(in Millionen) Viertes Quartal

2024 Drittes Quartal

2024 Viertes Quartal

2023 Auf SLB entfallender Nettogewinn $1.095 $1.186 $1.113 auf nicht kontrollierte Beteiligungen entfallender Nettogewinn 23 32 36 Steueraufwand 269 289 284 Gewinn vor Steuern $1.387 $1.507 $1.433 Belastungen & Gutschriften 262 112 146 Abschreibungen 648 640 609 Zinsausgaben 131 136 130 Zinseinnahmen (46) (52) (41) Bereinigtes EBITDA $2.382 $2.343 $2.277 Umsatz $9.284 $9.159 $8.990 Marge bereinigtes EB 25,7 % 25,6 % 25,3 %

SLB's bereinigtes EBITDA betrug $9,070 Milliarden für das Gesamtjahr 2024 und $8,107 Milliarden für das Gesamtjahr 2023. Die Marge von SLB's bereinigtem EBITDA belief sich auf 25,0 % für das Gesamtjahr 2024 und auf 24,5 % für das Gesamtjahr 2023.

(in Millionen) 2024 2023 Änderung Auf SLB entfallender Nettogewinn $4.461 $4.203 Auf nicht kontrollierte Beteiligungen entfallender Nettogewinn 118 72 Steueraufwand 1.093 1.007 Gewinn vor Steuern $5.672 $5.282 Belastungen & Gutschriften 541 110 Abschreibungen 2.519 2.312 Zinsausgaben 512 503 Zinseinnahmen (174) (100) Bereinigtes EBITDA $9.070 $8.107 12 % Umsatz $36.289 $33.135 10 % Marge bereinigtes EBITDA 25,0 % 24,5 % 53 bps

Das bereinigte EBITDA weist den Vorsteuergewinn ohne Berücksichtigung von Belastungen & Gutschriften, Abschreibungen, Zinsausgaben und Zinseinnahmen aus. Das Management ist der Meinung, dass das bereinigte EBITDA eine wichtige Kennzahl für die Profitabilität von SLB ist. Sie bietet Einblick in das Kerngeschäft von SLB und in dessen Trends und wie sich dieses von Periode zu Periode entwickelt. Das bereinigte EBITDA wird vom Management auch als Kennzahl für die Bewertung der Leistung genutzt, auf deren Basis bestimmte Erfolgsprämien festgesetzt werden. Das bereinigte EBITDA sollte als Zusatz und nicht als Ersatz oder gar Verbesserung von Kennzahlen angesehen, die auf Basis des GAAP erstellt werden. 12) Aus welchen Komponenten setzen sich die Abschreibungen für das vierte Quartal 2024, das dritte Quartal 2024, das vierte Quartal 2023, das Gesamtjahr 2024 und das Gesamtjahr 2023 zusammen? Dies sind die Komponenten der Abschreibungen für das vierte Quartal 2024, das dritte Quartal 2024 und das vierte Quartal 2023:

(in Millionen) Viertes Quartal

2024 Drittes Quartal

2024 Viertes Quartal

2023 Abschreibung von Anlagevermögen $396 $394 $380 Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten 84 87 83 Abschreibung von APS-Investitionen 126 124 111 Abschreibung von kapitalisierten Kosten für Explorationsdaten 42 35 35 $648 $640 $609

Dies sind die Komponenten der Abschreibung für die Gesamtjahre 2024 und 2023:

(in Millionen) 2024 2023 Abschreibung von Anlagevermögen $1.551 $1.445 Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten 334 314 Abschreibung auf APS-Investitionen 481 410 Abschreibung von kapitalisierten Kosten für Explorationsdaten 153 143 $2.519 $2.312

13) Welche Sparten gehören zum Kerngeschäft von SLB und wie hoch waren ihr Umsatz und ihr Vorsteuergewinn im vierten Quartal 2024, im dritten Quartal 2024, im vierten Quartal 2023, im Gesamtjahr 2024 und im Gesamtjahr 2023? Zum Kerngeschäft von SLB gehören die Sparten Reservoirleistung, Brunnenbau und Produktionssysteme. Der Umsatz und der Vorsteuergewinn von SLB's Kerngeschäft für das vierte Quartal 2024, das dritte Quartal 2024 und das vierte Quartal 2023 berechnen sich wie folgt:

(in Millionen) Abgelaufene drei Monate Änderung Dez. 31.

2024 Sept. 30.

2024 Dez. 31.

2023 Vorquartal Vorjahr Umsatz Reservoirleistung $1.810 $1.823 $1.735 Brunnenbau 3.267 3.312 3.426 Produktionssysteme 3.197 3.103 2.944 $8.274 $8.238 $8.105 - 2 % Betriebsgewinn vor Steuern Reservoirleistung $370 $367 $371 Brunnenbau 681 714 770 Produktionssysteme 506 519 442 $1.557 $1.600 $1.583 -3 % -2 % Marge Betriebsgewinn vor Steuern Reservoirleistung 20,5 % 20,1 % 21,4 % Brunnenbau 20,8 % 21,5 % 22,5 % Produktionssysteme 15,8 % 16,7 % 15,0 % 18,8 % 19,4 % 19,5 % -60 bps -71 bps

Der Umsatz und der Betriebsgewinn vor Steuern für SLB's Kerngeschäft für das Gesamtjahr 2024 und das Gesamtjahr 2023 werden wie folgt berechnet:

(in Millionen) Abgelaufene zwölf Monate Dez. 31.

2024 Dez. 31.

2023 Änderung Umsatz Reservoirleistung $7.177 $6.561 Brunnenbau 13.357 13.478 Produktionssysteme 12.143 9.831 $32.677 $29.871 9 % Betriebsgewinn vor Steuern Reservoirleistung $1.452 $1.263 Brunnenbau 2.826 2.932 Produktionssysteme 1.898 1.245 $6.176 $5.440 14 % Marge Betriebsgewinn vor Steuern Reservoirleistung 20,2 % 19,2 % Brunnenbau 21,2 % 21,8 % Produktionssysteme 15,6 % 12,7 % 18,9 % 18,2 % 69 bps

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) treibt als weltweit tätiges Technologieunternehmen Energie-Innovationen voran, die das Gleichgewicht auf unserem Planeten fördern. Mit unserer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und Mitarbeitern, die fast doppelt so viele Nationalitäten repräsentieren, arbeiten wir jeden Tag daran, Innovationen im Erdöl- und Erdgasbereich hervorzubringen, die digitale Transformation in großem Umfang voranzutreiben, Branchen zu dekarbonisieren und skalierbare neue Energietechnologien zu entwickeln, um die Energiewende zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Informationen zur Konferenzschaltung

SLB wird am Freitag, den 17. Januar 2025 eine Konferenzschaltung abhalten, in deren Verlauf die Pressemitteilung zum Geschäftsergebnis und zu den Vorhersagen diskutiert wird. Der Call beginnt um 9:30 Uhr U.S. Eastern Zeit und er ist öffentlich zugänglich. Wenn Sie an der Konferenzschaltung teilnehmen möchten, dann nehmen Sie bitte unter +1 (833) 470-1428 (von Nordamerika aus) oder +1 (404) 975-4839 (außerhalb von Nordamerika) ungefähr 10 Minuten vor dem geplanten Beginn mit dem Betreiber Kontakt auf. Geben Sie den Zugangscode 491926 an. Nach der Beendigung der Schaltung ist bis zum 24. Januar 2025 eine Audioaufzeichnung verfügbar. Bitte wählen Sie zu diesem Zweck innerhalb von Nordamerika +1 (866) 813-9403 und außerhalb von Nordamerika +1 (929) 458-6194 und geben Sie den Zugangscode 808014 an. Die Konferenzschaltung wird simultan als Webcast übertragen unter: https://events.q4inc.com/attendee/800374382 Sie können lediglich zuhören. Eine Wiedergabe des Webcast steht auf derselben Website bis zum 24. Januar 2025 bereit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung über die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahrs 2024 ebenso wie weitere unserer Aussagen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Wertpapiergesetze, einschließlich aller Aussagen, die nicht auf Tatsachen basieren. Diese enthalten häufig Formulierungen wie "erwarten", "könnte" "können", "glauben", "vorhersagen", "planen", "mögliche", "projiziert", "Projektionen", "Vorläufer", "Vorhersage", "Ausblick", "Erwartungen", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "Ehrgeiz", "Ziel", "Zielvorhaben", "geplant", "glauben", "sollte", "könnte", "würde", "werden", "abwarten", "wahrscheinlich" sowie ähnliche Worte. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Angelegenheiten, die in einem unterschiedlichen Grade unsicher sind, wie zum Beispiel Aussagen über unsere finanziellen und Leistungsziele und sonstige Vorhersagen oder Erwartungen im Hinblick auf unseren Ausblick oder in Abhängigkeit von unserem Ausblick. Dies umfasst: Wachstum von SLB insgesamt und für jede seiner Sparten (sowie für bestimmte Linien, geographische Regionen oder Technologien innerhalb der Sparten); Nachfrage nach Öl und Gas und Steigerung der Produktion; Preise für Öl und Erdgas; Vorhersagen und Erwartungen im Hinblick auf die Energiewende und den globalen Klimawandel; Verbesserungen der Betriebsverfahren und Technologie; Kapitalaufwendungen von SLB und der Öl- und Gasindustrie; unsere Geschäftsstrategien, einschließlich digital und "fit for basin", ebenso wie die Strategien unserer Kunden; unsere Pläne zur Allokation des Kapitals, einschließlich Dividendenpläne und Aktienrückkaufprogramme; unsere APS Projekte, Joint Ventures und sonstige Allianzen; der Einfluss des fortbestehenden Konflikts in der Ukraine auf die globale Energieversorgung; Zugang zu Rohstoffen; zukünftige globale ökonomische und geopolitische Bedingungen; zukünftige Liquidität, einschließlich Free Cash Flow und zukünftige Ergebnisse von Operationen, wie Höhe der Margen; diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht begrenzt auf: Veränderungen der Ausgaben für Exploration und Produktion aufseiten unserer Kunden und Veränderungen im Umfang der Exploration und Entwicklung bei Öl und Erdgas; die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit und die finanzielle Situation unserer Kunden und Lieferanten; die Unfähigkeit, unsere finanziellen und Leistungsziele zu erreichen sowie sonstige Vorhersagen und Erwartungen zu erfüllen; die Unfähigkeit, unser Ziel im Hinblick auf null Emissionen oder im Hinblick auf Zwischenziele zu erreichen; allgemeine wirtschaftliche, geopolitische und geschäftliche Bedingungen in wichtigen Regionen der Welt; der fortdauernde Konflikt in der Ukraine; Devisenrisiken; Inflation; Veränderung der Geldpolitik durch Regierungen; Preisdruck; Wetter und Einfluss von Jahreszeiten; ungünstige Auswirkungen von Pandemien; Verfügbarkeit und Kosten von Rohstoffen; operative Veränderungen, Verzögerungen und Absagen; Engpässe in der Lieferkette; Verringerung der Produktion; das Ausmaß zukünftiger Belastungen; die Unfähigkeit, Effizienzen und sonstige geplante Vorteile aus unseren Geschäftsstrategien und Initiativen zu realisieren, wie zum Beispiel digital oder neue Energien, ebenso wie unsere Strategien zur Verringerung der Kosten; Veränderungen der Regierungsrichtlinien und regulatorischen Anforderungen, einschließlich derjenigen, die sich auf Offshore Öl- und Gasexploration, radioaktive Ressourcen, Sprengstoffe, Chemikalien und Klimainitiativen beziehen; die Unfähigkeit der Technologie, neue Herausforderungen bei der Exploration zu meistern; die Wettbewerbsfähigkeit von alternativen Energiequellen und Produktsubstituten und sonstige Risiken und Unsicherheiten, die in dieser Pressemitteilung und unseren jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K erläutert werden, die bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurden.

Diese Pressemitteilung enthält auch zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion zwischen SLB und ChampionX, einschließlich Aussagen über die Vorteile der Transaktion und den voraussichtlichen Zeitplan der Transaktion. Zu den Faktoren und Risiken, die sich auf künftige Ergebnisse und Leistungen auswirken können, gehören unter anderem und in jedem Fall als mögliches Ergebnis der vorgeschlagenen Transaktion auf SLB und ChampionX: das letztendliche Ergebnis der geplanten Transaktion zwischen SLB und ChampionX; die Auswirkungen der Ankündigung der geplanten Transaktion; die Fähigkeit, die jeweiligen Geschäfte von SLB und ChampionX zu betreiben, einschließlich Geschäftsunterbrechungen; Schwierigkeiten bei der Bindung und Einstellung von Schlüsselpersonal und -mitarbeitern; die Fähigkeit, vorteilhafte Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten; die Bedingungen und der Zeitplan der geplanten Transaktion; das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zu einer Beendigung der geplanten Transaktion führen könnten; die erwartete oder tatsächliche steuerliche Behandlung der geplanten Transaktion; die Fähigkeit, die Abschlussbedingungen für den Vollzug der geplanten Transaktion zu erfüllen; andere Risiken im Zusammenhang mit dem Vollzug der geplanten Transaktion und den damit verbundenen Maßnahmen; die Fähigkeit von SLB und ChampionX, das Geschäft erfolgreich zu integrieren und die erwarteten Synergien und die Wertschöpfung aus der geplanten Transaktion zu erzielen; die Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu den erwarteten Bedingungen, überhaupt oder rechtzeitig zu erhalten; Rechtsstreitigkeiten und behördliche Verfahren, einschließlich aller Verfahren, die gegen SLB oder ChampionX im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion eingeleitet werden könnten, sowie die Risikofaktoren, die in den jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K von SLB und ChampionX, die bei der SEC eingereicht oder vorgelegt wurden, erörtert werden.

Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder die Folgen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich unsere zugrundeliegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zukunftsgerichtete und andere Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere ökologischen, sozialen und anderen Nachhaltigkeitspläne und -ziele sind kein Hinweis darauf, dass diese Aussagen notwendigerweise wesentlich für Investoren sind oder in unseren Unterlagen bei der SEC offengelegt werden müssen. Darüber hinaus können historische, aktuelle und zukunftsgerichtete umwelt-, sozial- und nachhaltigkeitsbezogene Aussagen auf Standards zur Messung von Fortschritten beruhen, die sich noch in der Entwicklung befinden, auf internen Kontrollen und Prozessen, die sich ständig weiterentwickeln, sowie auf Annahmen, die sich in Zukunft ändern können. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und SLB lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Zusätzliche Informationen über die Transaktion mit ChampionX und wo sie zu finden sind

In Verbindung mit der geplanten Transaktion mit ChampionX hat SLB bei der SEC am 29. April 2024 eine Registrierungserklärung auf dem Formular S-4 eingereicht (in seiner aktuellen Version, das " Formular S-4"), das eine Vollmachtserklärung von ChampionX beinhaltet, ebenso wie einen Prospekt für die SLB-Aktien, die für die geplante Transaktion emittiert werden sollen ("die Vollmachtserklärung/der Prospekt"). Am 15. Mai 2024 wurde das Formular S-4 von der SEC für gültig erklärt. SLB und ChampionX haben am 15. Mai 2024 die endgültige Vollmachtserklärung/den endgültigen Prospekt bei der SEC eingereicht (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/87347/000119312524139403/d818663d424b3.htm) und diese wurde erstmals am oder um den 15. Mai 2024 an die Aktionäre von ChampionX gemailt. Sowohl SLB als auch ChampionX können auch sonstige wichtige Dokumente in Bezug auf die geplante Transaktion bei der SEC einreichen. Dieses Dokument ist kein Ersatz für das Formular S-4 oder die Vollmachtserklärung/den Prospekt oder ein sonstiges Dokument, das SLB oder ChampionX möglicherweise bei der Sec einreichen. INVESTOREN UND BESITZER VON WERTPAPIEREN SOLLTEN DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG, DIE VOLLMACHTSERKLÄRUNG/DEN PROSPEKT SOWIE ALLE SONSTIGEN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN, UND ABÄNDRUNGEN SOWIE ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN SORGFÄLTIG UND IN IHRER GÄNZE LESEN, FALLS UND SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, WEIL SIE WICHTIGE INFORMATINEN ZU DER GEPLANTEN TRANSAKTION ENTHALTEN ODER ENTHALTEN WERDEN. Investoren und Besitzer von Wertpapieren können kostenfrei Kopien des Formulars S-4 und der Vollmachtserklärung/des Prospekts sowie sonstiger Dokumente (falls und sobald verfügbar) erhalten, die wichtige Informationen über SLB, ChampionX und die geplante Transaktion enthalten, und zwar über die von der SEC unterhaltene Website unter: http://www.sec.gov. Kopien der Dokumente, die SLB bei der SEC eingereicht oder hinterlegt hat, sind kostenfrei über die Website von SLB verfügbar unter:https://investorcenter.slb.com. Kopien der Dokumente, die ChampionX bei der SEC eingereicht oder hinterlegt hat, sind kostenfrei über die Website von ChampionX verfügbar unter: https://investors.championx.com. Die Informationen, die auf den Websites von SLB oder ChampionX enthalten sind oder darüber abgerufen werden können, sind nicht als Referenz in dieser Mitteilung enthalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

