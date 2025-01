Washington - Donald Trump ist wieder US-Präsident. Er legte am Montag in Washington den Amtseid ab. Es ist Trumps zweite Amtszeit nach 2017 bis Anfang 2021. Vor Trump wurde J.D. Vance als Vizepräsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Beide Politiker legten in der Kuppelhalle des US-Kapitols in Washington den Amtseid ab. Donald Trump und Vance lösen die Demokraten Joe Biden und Kamala Harris im Weissen Haus ab. Mit Harris war vor vier Jahren erstmals ...

