- Wegbereiter für eine neue Ära, in der Patienten aus aller Welt Schönheit und Selbstvertrauen durch Japans modernste medizinische Ästhetik erlangen können -

Die Shonan Beauty Clinic, die von der SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das "Unternehmen") bei Managementdienstleistungen unterstützt wird, gab heute die Einführung ihrer firmeneigenen Übersetzungs-App, die auf das Personal im Bereich der medizinischen Ästhetik zugeschnitten ist, und die vollständige Umsetzung ihrer Initiative "Inbound-Focused Clinics" bekannt. Dieser bahnbrechende Schritt soll der wachsenden Nachfrage nach Medizintourismus gerecht werden und sicherstellen, dass internationale Patienten nahtlos von Japans fortschrittlichen medizinischen ästhetischen Behandlungen profitieren können.

Die wachsenden Möglichkeiten des Medizintourismus nutzen

Der globale Markt für medizinische Ästhetik wird voraussichtlich ab 2024 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,17 wachsen und bis 2032 ein Volumen von 212,5 Milliarden US-Dollar erreichen. In Asien positionieren das steigende Bewusstsein für ästhetische Behandlungen und die zunehmende Attraktivität des Medizintourismus Länder wie Japan, Südkorea und Thailand als Top-Destinationen für internationale Patienten. In Japan steigt der Zustrom ausländischer Patienten, die eine hochwertige medizinische Ästhetik suchen, weiter an. Allein SBC begrüßt jährlich über 10.000 einreisende Patienten, wobei die Anfragen jedes Jahr 20.000 übersteigen. China bleibt ein wichtiger Marktmotor, aber auch die Nachfrage aus englischsprachigen Regionen steigt. SBC hat diesen Trend erkannt und erweitert seine Betriebskapazität und implementiert innovative Lösungen, um ein nachhaltiges Wachstum in diesem dynamischen Sektor zu unterstützen.

Revolutionierung der Kommunikation mit einer spezialisierten Übersetzungs-App

Um Sprachbarrieren zu überwinden, hat SBC eine hochmoderne Übersetzungs-App entwickelt, die speziell auf die medizinische Ästhetik zugeschnitten ist. Diese App gewährleistet die genaue Übersetzung der Fachterminologie und erleichtert die nahtlose Kommunikation zwischen Klinikpersonal und internationalen Patienten. Die App unterstützt derzeit Englisch und Chinesisch und spielt eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung reibungsloser Konsultationen und Erklärungen vor der Behandlung. Durch die Schaffung einer einladenden Umgebung, in der die Sprache kein Hindernis darstellt, ermöglicht SBC es den Patienten, sich bei ihren Behandlungsentscheidungen sicher und zuversichtlich zu fühlen. Zu den Zukunftsplänen gehört die Erweiterung der Sprachfähigkeiten der App und ihre Einführung in allen Kliniken im ganzen Land, um eine umfassende Zugänglichkeit für eine globale Kundschaft zu gewährleisten.

"Inbound-Focused Clinics" zur Förderung der regionalen Entwicklung

SBC hat drei Vorzeige-Standorte die Shinjuku Main Clinic, die Shinbashi-Ginza Clinic und die Osaka Umeda Clinic als "Inbound-Focused Clinics" (Kliniken, die sich auf Patienten aus dem Ausland konzentrieren) ausgewiesen. Diese Einrichtungen sind mit engagierten englisch- und chinesischsprachigen Empfangsmitarbeitern besetzt, die eine nahtlose, vertrauenswürdige Kommunikation gewährleisten. Um die Zugänglichkeit weiter zu verbessern, plant SBC, diese Initiative auf wichtige Städte wie Yokohama, Nagoya, Sendai und Sapporo auszudehnen. Mit diesen Maßnahmen will das Unternehmen sein jährliches Patientenaufkommen bis zum Ende dieses Jahres auf 20.000 verdoppeln.

Eine Vision für die Zukunft: Medizintourismus als "Schönheitsinfrastruktur"

Die Mission von SBC geht über die Bereitstellung ästhetischer Behandlungen hinaus. Das Unternehmen ist bestrebt, Patienten ein unvergleichliches Erlebnis von "Schönheit" und "Selbstvertrauen" zu bieten Werte, die tief in der japanischen Kultur und technologischen Exzellenz verwurzelt sind. Durch die Kombination modernster medizinischer Ästhetik mit der berühmten Herzlichkeit japanischer Gastfreundschaft setzt SBC neue Maßstäbe für den Tourismus an der Schnittstelle von Gesundheitswesen, Schönheit und Kultur. Diese Initiative fördert nicht nur den Einreisetourismus, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle bei der regionalen Wiederbelebung und dem allgemeinen Wachstum des japanischen Medizintourismus. Mit seinem Engagement für "Schönheit jenseits der Medizin" definiert SBC die globale Landschaft der medizinischen Ästhetik immer wieder neu und inspiriert Patienten auf der ganzen Welt.

