Steckborn - Die Online-Apotheke DocMorris hat im vergangen Jahr etwas mehr umgesetzt. Gegen Jahresende zogen die Verkäufe beim E-Rezept in Deutschland deutlich an. Der Aussenumsatz der Gruppe stieg im Jahr 2024 in Lokalwährungen um 6,7 Prozent auf 1,09 Milliarden Franken, wie DocMorris am Dienstag mitteilte. Im Hauptmarkt Deutschland erhöhten sich die Erträge um 6,9 Prozent auf 1,02 Milliarden, wobei das wichtige Geschäft mit den rezeptpflichtigen ...

