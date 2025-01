Singapur - Ein neuer Bericht von Bitget Research, der analytischen Abteilung der weltweit führenden Kryptowährungsbörse und des Web3-Unternehmens Bitget zeigt eine signifikante Verschiebung in der Ruhestandsplanung der jüngeren Generationen. Laut der Studie sind 20 % der Generation Z und Alpha offen für Renten in Kryptowährungen, was ihr zunehmendes Vertrauen in alternative Finanzsysteme und digitales Geld widerspiegelt. Die wichtigsten Ergebnisse: ...

