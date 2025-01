© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Richard Ellis

In die in den USA verkürzte Handelswoche dürfte die Aktie von Apple mit Verlusten starten. Gleich zwei Nachrichten belasten das angeschlagene Sentiment weiter.Acht Prozent haben die Anteile von Apple seit dem Jahreswechsel bereits verloren. Am Dienstag könnten diese Verluste zweistellig werden, denn der Gegenwind für das US-Technologieunternehmen nimmt weiter zu. Nach einem Einbruch der iPhone-Verkäufe in China und einigen kritischen Analystenkommentaren, muss Apple am Dienstag weitere Rückschläge verkraften.