Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nahezu auf dem Schlussniveau vom Vortag in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.981 Punkten berechnet, wenige Punkte im Minus. An der Spitze der Kursliste rangierten die Siemens-Healthineers-Aktien, am Ende die Papiere von RWE."Dass eines der über hundert Dekrete, die der neue US-Präsident Trump an seinem ersten Tag im Amt unterzeichnete, nicht gleich Strafzölle gegen Europa und Deutschland beinhaltete, schob den Dax gestern kurzzeitig über die Marke von 21.000 Punkten", erläuterte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Damit bleibt der Aufwärtstrend zwar mehr als intakt, könnte aber zunächst von einer richtungslosen Schaukelbörse abgelöst werden."Stanzl erwartet, dass die Schlagzahl der präsidialen Dekrete wird auch am Dienstag hoch bleiben wird. "Nicht viele Anleger wagen sich deshalb wirklich aus der Deckung. Man kann nur hoffen, dass Trump die Europäische Union und Deutschland bis nach der Bundestagswahl mit Strafzöllen verschont, da die scheidende Regierung kaum noch in der Lage sein wird, auf Veränderungen in den Handelsbeziehungen mit den USA zu reagieren", so der Analyst. "Diese Schonung sollte jedoch nicht als dauerhaft verstanden werden. Früher oder später wird Trump auch Deutschland ins Visier nehmen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,0366 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9647 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 79,89 US-Dollar, das waren 26 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.