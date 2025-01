EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG erhält Arweave-Token im Wert von rund 186.000 USD



21.01.2025 / 10:02 CET/CEST

Advanced Blockchain AG erhält Arweave-Token im Wert von rund 186.000 USD Berlin, 21. Januar 2025 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, hat durch ihre Beteiligung am Permanent Ventures Fund 13.105 Arweave-Token erhalten. Diese haben auf Basis des aktuellen Spotpreises einen Marktwert von rund 186.000 USD. Permanent Ventures ist ein spezialisierter Investmentfonds im Bereich dezentraler Speichertechnologien und eng mit dem Arweave-Ökosystem verbunden. Der Fonds unterstützt Arweave so bei der Entwicklung innovativer Lösungen für eine dauerhafte, manipulationssichere und kosteneffiziente Datenspeicherung und agiert darüber hinaus als Validator für ausgewählte Portfoliounternehmen. "Der Erhalt der Arweave-Token verdeutlicht den strategischen Mehrwert unserer Beteiligung an Permanent Ventures und stärkt unsere Position in einem zukunftsweisenden Wachstumsmarkt. Damit schaffen wir nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre und treiben unsere Innovationsführerschaft voran", sagt Maik Laske, CFO der Advanced Blockchain AG. Hatem Elsayed, COO der Advanced Blockchain AG, ergänzt: "In einer zunehmend datengetriebenen Welt gewinnen dezentrale Speicherlösungen immer mehr an Bedeutung. Mit einem prognostizierten Marktvolumen von über 100 Milliarden USD bis 2030 bieten Technologien wie Arweave entscheidende Vorteile - sie sind sicher, zensurresistent, kosteneffizient und erfüllen die wachsenden Anforderungen an moderne Datenspeicherung." Mit ihrer Beteiligung am Permanent Ventures Fund positioniert sich die Advanced Blockchain AG als Vorreiter im Bereich Blockchain-Technologien. Das Unternehmen nutzt die Chancen des wachsenden Arweave-Ökosystems, um die nächste Generation effizienter und sicherer Datenspeicherlösungen zu fördern und langfristig Mehrwert für Aktionäre zu schaffen. Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .

Kontakt:

ir@advancedblockchain.com



