Der Rüstungskonzern Rheinmetall erreichte am Montag einen bedeutenden Meilenstein an der Börse, als die Aktie erstmals die 700-Euro-Marke überschritt. Im Handelsverlauf markierte das Papier bei 698,20 EUR ein Tageshoch und setzte damit seinen beeindruckenden Aufwärtstrend fort. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Jahresperformance wider, die bereits einen Zuwachs von über 13 Prozent verzeichnet. Besonders bemerkenswert ist der Kontrast zum 52-Wochen-Tief von 313,40 EUR, was die außergewöhnliche Wertsteigerung des Unternehmens verdeutlicht.

Kartellamt genehmigt strategische Partnerschaft

Eine weitere positive Nachricht für den Düsseldorfer Konzern ist die Zustimmung des Bundeskartellamts zur geplanten Joint-Venture-Vereinbarung mit einem italienischen Industriepartner. Die Behörde bewertete die Zusammenarbeit als wettbewerbskonform und hob die sich ergänzenden Geschäftsfelder beider Unternehmen hervor. Das neue Gemeinschaftsunternehmen, das seinen Sitz in Rom haben wird, soll insbesondere die Entwicklung im Bereich der Kampfpanzer vorantreiben.

