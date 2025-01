Jetzt ist es amtlich: Zalando hat nach Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sein öffentliches Übernahmeangebot für den Konkurrenten About You eingereicht. Die bereits im Dezember angekündigte Fusion markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Konsolidierung der Online-Modebranche. Das Angebot liegt bei 6,50 Euro je Aktie (DERAKTIONÄR berichtete), was About You mit rund 1,2 Milliarden Euro bewertet. Die Annahmefrist läuft voraussichtlich bis zum 17. Februar. Zalando ...

