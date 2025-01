Leocor Gold Inc. gibt bekannt, dass sein Board of Directors die Umfirmierung des Unternehmens und die Änderung des Firmennamens in Leocor Mining Inc. genehmigt hat. Mit Öffnung der Märkte am 22. Januar 2025 werden die Stammaktien des Unternehmens unter dem neuen Namen und dem bestehenden Tickersymbol 'LECR' gehandelt.Die Unternehmensstruktur bleibt von der Namensänderung unberührt. Der CUSIP-Code für die Stammaktien des Unternehmens wird auf 52637M103 geändert.Leocor ist ein in British Columbia ansässiges Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Exploration von Edelmetallprojekten konzentriert, wobei der Schwerpunkt derzeit auf Atlantik-Kanada liegt. Leocor kontrolliert derzeit mehrere Gold-Kupfer-Projekte in erstklassigen Explorationsgebieten im produktiven Baie Verte Mining District durch direktes Eigentum und Earn-in-Vereinbarungen.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de