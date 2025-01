DJ PTA-News: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG: Unternehmensanleihe wird planmäßig zurückgeführt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Saarbrücken, den 21.01.2025 (pta/21.01.2025/10:35) - Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG gibt bekannt, dass sie die ausstehende Unternehmensanleihe der Gesellschaft (WKN: A2YNRD/ISIN: DE000A2YNRD5) wie angekündigt vollständig zurückführen wird.

Die Gesellschaft wird die noch nicht ausgeschütteten Zinsen sowie den ausstehenden verbleibenden Nominalbetrag je Teilschuldverschreibung den depotführenden Banken über das Clearingsystem der Clearstream Banking AG in den nächsten Wochen zur Verfügung stellen.

Im Rahmen der technischen Abwicklung der Rückzahlung kann die Wertstellung bei einzelnen Gläubigern (insbesondere bei ausländischen Investoren) jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Auf diesen Zeitpunkt hat die Gesellschaft leider keinen Einfluss. Bei der letzten Teilrückzahlung hat die korrekte Verbuchung bei einzelnen Investoren bis zu 12 Wochen gedauert.

Die Geschäftsführung freut sich, dass die Unternehmensanleihe nun vollständig zurückgeführt wird und bedankten sich bei den Anlegern für das erteilte Vertrauen in den vergangenen Jahren.

(Ende)

Aussender: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Adresse: Trierer Straße 42, 66111 Saarbrücken Land: Deutschland Ansprechpartner: Patrick Müller Tel.: +49 681 9380450 E-Mail: pmueller@munitor.de Website: www.moreh-immobilien.de

ISIN(s): DE000A2YNRD5 (Anleihe) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2025 04:35 ET (09:35 GMT)