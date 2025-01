Zürich - Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage am Schweizer Wohnungsmarkt lässt die Mieten weiter steigen. Besserung ist nicht in Sicht. Konkret erhöhten sich die Angebotsmieten im Dezember 2024 im Vergleich zum Vorjahresmonat schweizweit um 3,2 Prozent, wie Zahlen des am Dienstag veröffentlichten Homegate-Mietpreisindex zeigen. Gegenüber dem Vormonat resultiert ein Plus von 0,9 Prozent. Über das ganze Jahr 2024 gesehen sei die Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...