FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.01.2025 - 11.00 am- BERENBERG CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 170 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS LOUNGERS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 325 (380) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1700 (1650) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS RIGHTMOVE TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 495 (720) PENCE - JEFFERIES RAISES BALTIC CLASSIFIEDS PRICE TARGET TO 300 (225) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 230 (225) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SSE PLC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1930 (2050) PENCE - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2275 (2250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 500 (490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 4850 (4710) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS AB FOODS TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 1900 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS PEARSON TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 1300 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS SAINSBURY TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 276 PENCE - ODDO BHF STARTS BT GROUP WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 118 PENCE - RBC CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1175 (1225) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 105 (125) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS OCADO PRICE TARGET TO 280 (340) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 125 (120) PENCE - 'OUTPERFORM'- JEFFERIES RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 965 (885) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob