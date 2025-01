Eine Top-Kupferaktie: Mogotes Metals ist eine Top-Wahl für Investoren auf dem Kupfermarkt

Anzeige / Werbung

Mit einer Marktkapitalisierung von nur 23,70 Millionen Euro bietet die Aktie derzeit einen überzeugenden Einstiegspunkt.

Aufgrund des Übergangs zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft wird sich die Nachfrage nach Kupfer bis 2035 voraussichtlich verdoppeln. Kupfer ist für die Elektrifizierung des Transportsektors und die Erzeugung erneuerbarer Energien von entscheidender Bedeutung.

Diese Aussichten verheißen Gutes für die Kupferindustrie. Sie lassen darauf schließen, dass die Kupferpreise in den kommenden Jahren deutlich höher sein könnten.

Mogotes Metals ist eine Top-Kupferaktie, die von der Umstellung profitieren könnte.

n der Welt des Bergbaus gibt es immer wieder spannende Entwicklungen, und eine der aufregendsten Geschichten derzeit ist die von Mogotes Metals. Dieses Unternehmen steht kurz davor, ein neues Bohrprogramm zu starten, das direkt neben der Filo del Sol Kupferlagerstätte von Filo Mining liegt.

Das Filo Sur Projekt von Mogotes Metals befindet sich in einem der heißesten Kupfergebiete Argentiniens.

Als direkter Nachbar von Filo Mining, das kürzlich von BHP und Lundin Mining für 3,25 Milliarden Dollar übernommen wurde, hat das Unternehmen eine strategisch günstige Position. Die Filo Del Sol Kupferlagerstätte von Mogotes liegt direkt in der Fortsetzung des mineralreichen Trends, der sich über etwa 30 Kilometer erstreckt.

Der Vicuna-Distrikt, in dem sich Mogotes befindet, ist bekannt für seine reiche Kupfervorkommen. Die Nähe zu großen Minenprojekten und die Lage auf demselben mineralischen Trend wie Filo Mining bieten erhebliche Chancen für zukünftige Entdeckungen.

Quelle: Mogotes Metals

Das Gebiet zeichnet sich durch riesige Alterationssysteme aus, die auf komplexe hydrothermale Aktivitäten hindeuten. Diese Systeme tragen zur Bewegung von Metallen im Untergrund bei und eröffnen damit Möglichkeiten für bedeutende Entdeckungen.

Die Nähe und die geologischen Ähnlichkeiten zwischen dem Landpaket von Mogotes und dem bekannten Filo del Sol-Projekt sind bemerkenswert. Beide Gebiete gehören zum selben geologischen Gürtel und weisen ähnliche Alterationsmuster auf. Diese Parallelen lassen auf ein vergleichbares mineralisches Potenzial schließen, das es zu erforschen gilt.

Vor kurzem gab das Unternehmen bekannt das die Feldsaison auf dem Projekt im Gange ist und dass man schon bald mit einem Update zu diesem Programm rechnen kann.

"Unsere Geologenteams sind bereits vor Ort und treiben unser Explorationsprogramm 2024/25 zügig voran. Das Programm umfasst mehrere hundert Meter an Gräben, Gesteinssplitterproben und Kartierungen bei den vorrangigen Zielen Cruz del Sur, Rincon, Camino, Meseta und Filon Alunita. Weitere neue Aufschlüsse bei Frontera und Colorida werden ebenfalls kartiert und beprobt. CEO, Allen Sabet

Innovative Erkundungsmethoden

Um die vielversprechendsten Bohrziele zu identifizieren, hat Mogotes Metals eine Vielzahl von Erkundungstechniken eingesetzt.

Bodenprobenahme: Um die metallischen Anomalien im Boden zu analysieren.

Satellitenbilder: Zur Erkennung von Alterationsmustern an der Oberfläche.

Historische Daten: Zur Ergänzung der aktuellen Forschungen und zur Ermittlung von Alter und Zusammensetzung der Lagerstätten.

Diese Methoden ermöglichen es, tief unter der Erdoberfläche liegende leitfähige oder widerstandsfähige Körper zu erkennen, die potenzielle Erzkörper darstellen können.

Besonders hervorzuheben ist die Entdeckung eines sehr leitfähigen Körpers in der gleichen MT-Geophysik wie bei der benachbarten Filo Lagerstätte. Diese Entdeckung könnte auf ein großes Erzvorkommen hinweisen. Außerdem hat das Unternehmen kürzlich alte magnetische Bodendaten von Vale wiederentdeckt und mit moderner Technologie neu verarbeitet. Diese Daten bieten eine zusätzliche Dimension zur Untersuchung des Untergrunds und könnten weitere Hinweise auf mineralisierte Intrusionen liefern.

Die jüngsten Entdeckungen in der Nähe des Mogotes-Projekts haben das Interesse an der Region erheblich gesteigert. Diese Erfolge zeigen das Potenzial für bedeutende Goldfunde, die auch im Mogotes-Gebiet möglich sein könnten. Ein Verständnis der regionalen Geologie und der benachbarten Erfolge kann wertvolle Hinweise auf die besten Explorationsstrategien liefern.

Das Erkundungsprogramm von Mogotes Metals ist systematisch und gut durchdacht. Die Feldsaison, die bis Mai laufen wird, beginnt mit Schürfgrabungen und Probenahmen. Diese ersten Schritte dienen dazu, die vielversprechendsten Bohrziele zu identifizieren, bevor mit den eigentlichen Bohrungen begonnen wird.

Das Unternehmen wird die Ergebnisse der laufenden Erkundungen kontinuierlich auswerten und die nächsten Schritte entsprechend planen. Mit einem klaren Fokus auf die systematische Reduzierung der Zielgebiete durch geologische Arbeit wird Mogotes Metals in der Lage sein, die besten Bohrziele für zukünftige Erkundungen zu bestimmen.

Chancen für ein Porphyrsystem vs. ein epithermales System

In der Region gibt es Hinweise auf das Vorhandensein sowohl von Porphyr- als auch von hochsulfidischen epithermalen Systemen. Im nördlichen Bereich, insbesondere in der Nähe der Grenze, sind hochsulfidische Teile des Systems erhalten, was sich in fortgeschrittener argillischer Alteration und Silica mit Gold, Silber und manchmal Kupfer zeigt.

Durch den Einsatz fortschrittlicher geophysikalischer Techniken konnte Mogotes Metals eine dreidimensionale Verteilung von leitfähigen, ladbaren und magnetischen Merkmalen im Untergrund modellieren. Diese Daten helfen dabei, potenzielle Porphyrzentren unter den Alterationssystemen zu identifizieren.

Quelle: Mogotes Metals

Weiter südlich sind jedoch Beweise für Porphyrsysteme zu finden, die sich in der Nähe der oberen Bereiche dieser Lagerstätten befinden. Diese Gebiete weisen stockwork-Entwicklung und Alteration auf, die typisch für die äußeren Hüllen solcher Lagerstätten sind. Die Chancen stehen gut, dass beide Systeme in dem Gebiet koexistieren, was die Exploration besonders spannend macht.

Die Saisonabhängigkeit spielt eine wichtige Rolle bei der Planung von Bohrprogrammen im Vicuña-Distrikt. Die Hauptbohrsaison beginnt im späten Oktober und kann je nach Wetterbedingungen bis in den Mai andauern. Mogotes Metals plant strategisch, um die besten Bohrziele innerhalb dieses Zeitrahmens zu testen und die Explorationsergebnisse zu maximieren.

Finanzielle Stärke dank strategischer Investitionen

Mogotes Metals hat Ende 2024 einen strategischen Investor gewonnen, der etwa 2,5 Millionen kanadische Dollar in das Unternehmen investiert hat. Insgesamt hat das Unternehmen in der letzten Finanzierungsrunde 3,5 Millionen Dollar gesammelt und verfügt nun über mehr als 10 Millionen kanadische Dollar an liquiden Mitteln. Dies gibt Mogotes die finanzielle Flexibilität, um die Erkundung ihrer Projekte voranzutreiben.

Die verstärkte Aufmerksamkeit großer Bergbauunternehmen, insbesondere nach der Übernahme von Filo Mining durch BHP und Lundin Mining, hat das Interesse an der Region erheblich gesteigert. Mit der neuen politischen Stabilität in Argentinien und den investitionsfreundlichen Regelungen scheint das Land für Bergbauprojekte attraktiver denn je.

Die wirtschaftliche Stabilität und die neuen Regelungen in Argentinien haben das Land für Bergbauinvestitionen attraktiv gemacht. Das Interesse großer Bergbauunternehmen zeigt, dass Argentinien als weniger risikobehaftet angesehen wird, was zu einem verstärkten Engagement in der Region führt.

Die Exploration im Vicuña-Distrikt durch Mogotes Metals zeigt das Potenzial für bedeutende Entdeckungen in einem geologisch komplexen Gebiet.

Zusätzliche 1303 Hektar im Kupfer-Gold-Silber-Bezirk Vicuña gesichert

Am 15. Januar 2025 unterzeichnete das Unternehmen eine Option zum Erwerb von Claims in Chile mit einer Gesamtfläche von 1303 Hektar im Kupfer-Gold-Silber-Bezirk Vicuña. Die Claims grenzen an die Pachtgebiete der Filo Corp., 1,2 km südlich ihres vor kurzem gemeldeten Bohrabschnitts von FSDH116, der 610,0 m mit 0,39 g/t Au, 0,15 % Cu und 2,2 g/t Ag ab 22,0 m meldet , und grenzen an das Filo Sur-Projekt von Mogotes in Argentinien.

Quelle: Pressemitteilung des Unternehmens

"Das ist ein Coup für Mogotes, wir haben uns gerade die direkte Streikprojektion des Filo Del Sol-Trends gesichert." CEO Allen Sabet

Mit der Unterzeichnung der Option auf die CMP-Claims in Chile kontrolliert Mogotes nun etwa 10.000 Hektar an Claims in seinem Filo Sur-Projekt.

Mogotes Metals steht vor einer aufregenden Zukunft

Durch den Einsatz moderner Techniken und die Fokussierung auf strategische Partnerschaften kann das Unternehmen seine Chancen auf Erfolg maximieren. Mit einem klaren Verständnis der geologischen und operativen Herausforderungen ist Mogotes Metals gut positioniert, um in den kommenden Jahren bedeutende Fortschritte zu erzielen.

Mogotes Metals steht an der Schwelle zu bedeutenden Entdeckungen im argentinischen Vicuna-Distrikt. Mit einer strategisch günstigen Position, innovativen Erkundungsmethoden und einer soliden finanziellen Basis ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den Chancen in dieser reichen Kupferregion zu profitieren. Während die Welt nach nachhaltigen Rohstoffen sucht, könnten die bevorstehenden Entdeckungen von Mogotes Metals einen bedeutenden Beitrag zur Zukunft des Kupferbergbaus leisten.

Mit einem klaren Fokus auf Kupfer und Gold sowie einer strategischen Lage im Vicuña-Distrikt ist das Unternehmen gut positioniert für zukünftige Erfolge.

Die kommenden Monate und Jahre werden entscheidend für Mogotes Metals sein.

Mit einer Marktkapitalisierung von nur 23,70 Millionen Euro bietet die Aktie derzeit einen überzeugenden Einstiegspunkt.

Alles in allem ist Mogotes Metals eine Top-Wahl für Investoren auf dem spekulativen Kupfermarkt.

Besuchen Sie einfach https://mogotesmetals.com/, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

