NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Richemont von 145 auf 190 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. "Nach einigen Monaten auf der Strafbank ist der Luxussektor wieder en vogue", schrieb Analyst Luca Solca in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Branchenwerte hätten sich kräftig erholt, nachdem Richemont die Erwartungen an das vierte Quartal pulverisiert habe. Ebenso wichtig sei die zyklische Nachfragebelebung und die starke Dynamik im Schmucksegment. Richemont glänze mit den "heißesten Marken" im Bereich dieser harten Luxusgüter./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2025 / 18:47 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2025 / 18:47 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0210483332