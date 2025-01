Einer Studie des Energie-Informationsdienstes zufolge gab es in Europa im Jahr 2024 insgesamt 4838 Zeiträume, in denen die Day-Ahead-Preise auf Null oder darunter fielen. Am häufigsten waren negative Preise in Finnland, Schweden und den Niederlanden. 2024 war in Europa ein Rekordjahr für negative Strompreise: Eine Studie von Montel Analytics zufolge gab es über alle Gebotszonen hinweg insgesamt 4838 Zeiträume mit Day-Ahead-Preisen von Null oder darunter. Das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahr, für das Montel 2442 Zeiträume angibt. Am häufigsten betroffen war 2024 der europäische Norden. ...

