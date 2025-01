Frankfurt/Main - Der Dax hat am Dienstag nach einem Start auf Vortagesniveau bis zum Mittag nachgelassen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.957 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Siemens Healthineers, Siemens Energy und Sartorius, am Ende die Aktien von BMW und FMC."Die Marktteilnehmer zeigen sich am Dienstag zurückhaltend aber nicht verschreckt und fokussieren sich verstärkt auf die defensiven Branchen im Dax 40", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Das Strafzollthema ist noch lange nicht vom Tisch und verspricht ein jahrfüllendes Programm zu werden. Die Zuckerbrot-und-Peitsche-Politik der neuen US-Politik wird es insbesondere der EWU schwierig machen, darauf angemessen reagieren zu können", fürchtet der Analyst. "Insbesondere die jüngst gesuchten Aktien der Automtoiveunternehmen dürften dadurch unter einer erhöhten Volatilität gesetzt werden."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0346 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9666 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 78,80 US-Dollar, das waren 135 Cent oder 1,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Hintergrund sind die Ölförderpläne von US-Präsident Donald Trump.