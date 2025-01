Das Berliner Klima-Fintech-Unternehmen bietet Privatkunden Ratenzahlungsmöglichkeiten für Installationen von Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen, Energiespeichern oder Wallboxen über unabhängige Handwerksunternehmen an. Dafür hat Bees & Bears gerade Finanzierungszusagen in Höhe von 500 Millionen Euro erhalten. Finanzierungszusagen in Höhe von 500 Millionen Euro für die Installation nachhaltiger Energielösungen in Privathaushalten in Deutschland hat sich Bees & Bears gesichert. Wie das Berliner Klima-Fintech-Unternehmen am Dienstag mitteilte, können damit fast 25. 000 Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...