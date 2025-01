Lanxess meldete ein starkes viertes Quartal, mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen von 159 Mio. EUR, das die Konsensschätzung um 22 % übertraf, und einem EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 von 614 Mio. EUR, das sich am oberen Ende der Wachstumsprognose von 10-20 % bewegt. Angetrieben wurde dies durch ein robustes Volumenwachstum in den USA in den Bereichen Specialty Additives und Consumer Protection. Dennoch wurde diese Leistung durch vorgezogene Nachfrage gestützt, die wahrscheinlich durch Preisunsicherheiten im Zusammenhang mit der neuen US-Regierung ausgelöst wurde. Diese vorgezogenen Käufe könnten Anfang 2025 ein Nachfragedefizit schaffen, was die kurzfristige Performance belasten könnte. Darüber hinaus signalisierte das Management, dass in den wichtigen Märkten keine Erholung für 2025 zu erwarten ist. Trotzdem reduzierte Lanxess die Nettofinanzschulden um 100 Mio. EUR, was eine umsichtige Finanzführung widerspiegelt. Als führendes Unternehmen im Bereich Nischen-Spezialchemikalien sind die Analysten von mwb research der Meinung, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von einer zukünftigen Beschleunigung der Nachfrage zu profitieren, insbesondere mit der laufenden Transformation zu einem asset-light, margenstarken Geschäftsmodell. Vor diesem Hintergrund passen die Analysten ihre Schätzungen leicht an und bleiben für 2025 konservativ, ohne wesentlichen Einfluss auf die Bewertung. mwb research bestätigt das KAUF-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 30,00 EUR und hebt das langfristige Potenzial trotz kurzfristiger Herausforderungen hervor. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Lanxess%20AG