München (ots) -- Neues Vertriebsangebot: Zahlreiche Tarife bieten ab sofort Potenzial für Flexibilitätsvermarktung - Kunden können ohne Risiko zusätzlich profitieren- Flex-Komponente für E-Auto-Laden kann jederzeit einfach aktiviert werden- Flexibles Verschieben von Verbräuchen gewinnt an BedeutungIn der Energiewelt der Zukunft spielt die Nutzung von Flexibilitäten eine entscheidende Rolle - darunter versteht man zum Beispiel das gezielte Verschieben von E-Auto-Ladevorgängen in Zeiten mit geringerer Nachfrage bzw. hohem Angebot an Strom. Für E.ON Kundinnen und Kunden wird der Einstieg in die Welt der flexiblen Tarife nun noch einfacher: "Als Deutschlands führender Energieversorger gehen wir in Sachen Flexibilitätsnutzung für Endkunden den nächsten großen Schritt und machen viele unserer Neukunden-Tarife ab sofort 'fit für Flex'", erläutert Filip Thon, CEO von E.ON Deutschland. Bei den entsprechenden Tarifen von E.ON managt und optimiert der Energieversorger den nächtlichen Ladevorgang zu Hause automatisch - Kundinnen und Kunden profitieren von der Bereitstellung des E-Autoladevorgangs als "Flexibilität" durch einen Bonus von bis zu 240 Euro jährlich.[1] "Wer sich heute für einen E.ON Tarif, aber vielleicht erst morgen für den Umstieg auf E-Mobilität entscheidet, kann die Flex-Komponente künftig unkompliziert und in der Regel ohne Vertragswechsel aktivieren. Ab sofort bringen viele Tarife also bereits die Voraussetzungen mit, um später von Flexibilität zu profitieren. Die Flex-Option ist in der Architektur zahlreicher Tarife bereits fest eingeschrieben. Damit gehen wir den nächsten konsequenten Schritt, gemeinsam mit unseren Kunden die Energiewelt der Zukunft zu gestalten", erklärt Filip Thon.Flexibilität in der Energiewelt: Voraussetzung für eine erfolgreiche EnergiewendeMit dem stetigen Zuwachs klimafreundlicher, aber volatiler, erneuerbarer Energien steigt auch der Bedarf an Flexibilität in der Energiewelt. Zudem leistet die Nutzung von Flexibilität einen Beitrag für eine gleichmäßigere Auslastung der Netze. Mit dem wachsenden Anteil an E-Autos und dem Ziel der Klimaneutralität auch im Verkehrssektor bekommt das Thema zusätzliche Relevanz. Flexibilität ist entscheidend, um Strom gezielt und effizient zu nutzen, die Verfügbarkeit von und die Nachfrage nach Energie also intelligent zu synchronisieren. Am Beispiel der Elektromobilität bedeutet das, Ladevorgänge gezielt in Zeiten zu verschieben, in denen die Nachfrage nach Energie geringer ist. Das Fahrzeug wird also nicht zwangsläufig direkt geladen, wenn es an die Wallbox angeschlossen wird und möglicherweise noch eine hohe Nachfrage nach Strom herrscht. Stattdessen managt E.ON den Ladevorgang für seine Kundinnen und Kunden, sodass er automatisch zur optimalen Uhrzeit während der Nacht erfolgt - ohne Komforteinbußen, denn zur Wunschuhrzeit steht das geladene Fahrzeug bereit.E-Mobility Kundinnen und Kunden profitieren jetzt noch einfacher von FlexibilitätVorbild für diese Weiterentwicklung der E.ON Tariflandschaft ist der im Sommer 2024 eingeführte flexible Home & Drive Tarif, mit dem das Unternehmen seinerzeit als erster großer Versorger in Deutschland den Einstieg in den Bereich der Flex-Vermarktung für Privatkunden begründete. Das Tarifmodell ermöglicht es Kunden, die Vorteile von Flexibilität unkompliziert zu nutzen, ohne einem direkt mit der Strombörse gekoppelten, schwankenden Kilowattstunden-Preis ausgesetzt zu sein. Dieser speziell auf die Bedürfnisse von E-Mobilisten zugeschnittene flexible Tarif mit Option auf bis zu 240 Euro Nachtladebonus besticht dabei vor allem durch das einfache Handling und seinen hohen Komfort. Gleichzeitig bietet er Sicherheit und Stabilität, da er wie ein klassischer Tarif mit vertraglich festvereinbarten Preisbestandteilen abgerechnet wird. Ab sofort kommt dieses bewährte Konzept nun also bei einer ganzen Reihe weiterer E.ON Tarife zum Tragen. Filip Thon resümiert: "Für ein effizientes, klimafreundliches Energiesystem müssen auch die Potenziale der Flexibilität auf Kundenseite konsequent gehoben werden. Flexible Tarife sind dafür ein unverzichtbarer Baustein. Mit der Weiterentwicklung unseres Tarifangebots unterstreichen wir unseren Anspruch, führender Anbieter für Flexibilität zu sein und die Energiewende in Deutschland entschlossen weiter voranzutreiben."[1] Bei den 240 EUR Bonus (wird bis 31.12.2027 gewährt) handelt es sich um die maximale Bonushöhe, die pro Jahr durch Nutzung der Flex-Komponente der E.ON ÖkoStrom Home & Drive Tarife erhalten werden kann. Voraussetzung für die Auszahlung mit der Jahresabschlussrechnung oder der nächsten Turnusrechnung sind 6 Ladungen pro Monat bei einer Anschlussdauer von mindestens 4 Stunden in der Zeit zwischen 00:00 und 06:00 Uhr sowie eine bestehende Verbindung des E-Autos mit CarConnect, welche monatlich geprüft wird.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Christian BretschneiderTel.: +49 89 1254-1337Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/5953771