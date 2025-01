Projektierer MLK hat einen neuen PV-Park im Nordosten Deutschlands an das Stromnetz anschließen lassen. Weil an dem Umspannwerk auch Windenergieanlagen einspeisen, entsteht dort theoretisch ein Hybridkraftwerk. In Georgenthal im Landkreis Märkisch-Oderland baut die MLK Gruppe einen großflächigen Solarpark. Wie das Unternehmen mitteilte, geht nun nach etwa einjähriger Bauzeit der PV-Park ans Netz. Die Besonderheit: Die Einspeisung erfolge über zwei Bestandsumspannwerke, in die auch die Windparks ...

