Bolu - Nach einem Brand in einem türkischen Skihotel mit mindestens 66 Toten und 51 Verletzten hat der türkische Präsident Erdogan Konsequenzen angekündigt."Es werden alle notwendigen Schritte unternommen, um alle Aspekte des Vorfalls aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen", sagte Erdogan am Dienstag. Sechs Staatsanwälte und ein fünfköpfiges Expertenkomitee sind bereits mit der Aufklärung betraut worden.Der Brand war am frühen Morgen in einem elfstöckigen Hotel im Ski-Resort Kartalkaya in der türkischen Provinz Bolu ausgebrochen. Die Lage des Hotels auf einer Klippe stellte die Feuerwehrleute bei ihrem Versuch, die Flammen unter Kontrolle zu bringen, vor erhebliche Probleme.Das Unglück fällt mit den Schulferien in der Türkei zusammen, einer Hochsaison für Familien aus Istanbul und Ankara, die die Bolu-Berge zum Wintersport besuchen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren nach Angaben von Bolus Gouverneur Abdulaziz Aydin 234 Gäste im Hotel untergebracht.Hadja Lahbib, EU-Kommissarin für Gleichstellung, Vorsorge und Krisenmanagement, die sich derzeit auf einem offiziellen Besuch in der Türkei befindet, drückte dem Land und den Familien der Opfer ihr "tiefstes Beileid" aus. Die EU stehe solidarisch an der Seite der Türkei und biete Unterstützung durch den EU-Katastrophenschutzmechanismus an.