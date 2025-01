wO Börsenlounge: Ørsted | Cavendish | DHL - Apple-Aktie kommt nicht auf die Beine

Der wertvollste Konzern der Welt kommt 2025 nicht in die Hufe. Fast 10 Prozent hat das Papier seit Jahresanfang an Wert verloren. Jetzt fangen die Analysten an, die Daumen zu senken. Wie tief kann die Apple-Aktie fallen? RWE und Nordex sind kräftig unter Druck. Der dänische Energiekonzern Ørsted hat eine Abschreibung von 12,1 Milliarden dänischen Kronen (etwa 1,6 Milliarden Euro) bekannt gegeben und US-Präsident Donald Trump hat die Unterstützung für Windenergie beendet und neue Offshore-Windpachtverträge ausgesetzt, was die Zukunft der Branche belastet. Nächster Nackenschlag für Nel Die Norweger können ausnahmsweise mal nichts dafür, dass ihre Aktie weiter fällt. Die aktuellen Probleme …

