Die führende unabhängige Markenbewertungs- und Strategieberatung Brand Finance hat heute in ihrem in Davos veröffentlichten Global 500 and IT Services Top 25 Report HCLTech als die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke der Welt bekannt gegeben.

Der Markenwert von HCLTech stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17 auf 8,9 Milliarden US-Dollar. Diese Anerkennung unterstreicht das anhaltende Wachstum der Marke HCLTech, die im Bericht des letzten Jahres die am schnellsten wachsende unter den Top 10 der IT-Dienstleistungsmarken war.

"Im Geschäftsjahr 2024 erzielte HCLTech eine solide Marktleistung mit der höchsten Umsatzwachstumsrate unter den globalen IT-Dienstleistungsunternehmen der Stufe 1 und unserer frühen Führungsposition im Bereich KI und GenAI. Diese außergewöhnliche Leistung spiegelt sich direkt in unserer Markenbewertung wider und zeigt die starke Korrelation zwischen unseren geschäftlichen Erfolgen und der Marktwahrnehmung unserer Marke", sagte Jill Kouri, Chief Marketing Officer bei HCLTech.

David Haigh, CEO von Brand Finance, bemerkte: "HCLTech hat durch effektive Marktdifferenzierung erneut ein außergewöhnliches Wachstum seines Markenwerts erzielt. In einer Zeit, in der Käufer und potenzielle Mitarbeiter in verschiedenen Kategorien zahlreiche Auswahlmöglichkeiten haben, hebt sich HCLTech durch seine unverwechselbare Markenpositionierung ab, die den Ehrgeiz, die Energie und die Dynamik des Unternehmens klar zum Ausdruck bringt. Diese bemerkenswerte Leistung unterstreicht, wie effektiv HCLTech mit Kunden zusammenarbeitet und neue Marktchancen nutzt und dabei andere führende Marken in der Branche übertrifft."

Brand Finance ermittelt den Markenwert anhand einer Methode, die die Stärke der Marke anhand ihrer Fähigkeit zur Generierung von Geschäftswert bewertet. Die Studie misst die Wahrnehmung von über 6.000 Marken in 41 Ländern und 31 Branchen durch Verbraucher anhand von Kennzahlen wie Bekanntheit, Vertrautheit, Berücksichtigung, Nutzung, Loyalität und Weiterempfehlung. Außerdem wird die Stärke einer Marke anhand ihrer Marketing- und Markeninvestitionen, der Wahrnehmung durch Kunden und Mitarbeiter und der allgemeinen Geschäftsleistung bewertet.

Diese Anerkennung ist besonders bedeutsam, da sie mit dem 25. Jahrestag des Börsengangs von HCLTech zusammenfällt. Seit seiner Börsennotierung hat HCLTech ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet, wobei der Umsatz um mehr als das 80-fache (CAGR: 19 %) und der Jahresgewinn um das 90-fache (CAGR: 19,4 %) gestiegen sind, was in diesem Zeitraum zu branchenführenden Gesamtrenditen für Aktionäre mit einer CAGR von 20,6 geführt hat.

"Unsere globale zweckorientierte Strategie zahlt sich mit großartigen Ergebnissen aus. Das schnellste Markenwertwachstum von HCLTech spiegelt die anhaltende Relevanz und Beständigkeit des Wertversprechens unseres Unternehmens für alle seine Stakeholder wider, das darauf beruht, das Beste aus Technologie und unseren Mitarbeitern zusammenzubringen, um den Fortschritt voranzutreiben", sagte Zulfia Nafees, Global Head of Brand bei HCLTech.

Die Top 10 der IT-Dienstleister gemäß dem Brand Finance Global 500 und dem IT Services Top 25 Report sind (in alphabetischer Reihenfolge) Accenture , Capgemini, Cognizant, Fujitsu (IT Services), HCLTech, IBM Consulting, Infosys, NTT DATA, TCS, Wipro.

