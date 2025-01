Die Münchener Rück verzeichnete am Dienstagvormittag einen moderaten Kursrückgang, wobei die Aktie im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 501,40 Euro nachgab. Trotz des leichten Rückgangs zeigt sich das Papier weiterhin in einer robusten Verfassung, was sich besonders im Vergleich zum Vorjahr widerspiegelt. Der aktuelle Kurs liegt deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 388,90 Euro aus dem Januar 2024, was einem beachtlichen Anstieg von knapp 29 Prozent entspricht. Auch die Nähe zum jüngsten 52-Wochen-Hoch von 526,00 Euro vom Dezember 2024 unterstreicht die positive Entwicklung des Versicherungskonzerns.

Dividenden und Analysteneinschätzungen

Die Aussichten für die Münchener Rück bleiben weiterhin vielversprechend. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Erhöhung der Dividende auf 16,54 Euro je Aktie, verglichen mit 15,00 Euro im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 532,75 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 42,04 Euro, was die solide Geschäftsentwicklung des Rückversicherers unterstreicht.

