München (ots) -Diskussionen über Fehlentscheidungen durch Schiedsrichter ziehen sich durch alle Profi-Ligen. In der 3. Liga müssen die Unparteiischen ohne den Video Assistant Referee (VAR) oder Video-Beweis auskommen. Das bleibt auch erstmal so, wie Manuel Hartmann, DFB-Geschäftsführer Spielbetriebe, in einer Sonderfolge des MagentaSport-Podcasts "4zu3" (ab Donnerstag abrufbar), erklärt: "Die Einführung des VAR verursacht sowohl technisch als auch personell erhebliche Kosten, da auch zusätzliche Schiedsrichter benötigt würden." Denn: "In Deutschland wird der Bundesliga-Standard immer als Maßstab herangezogen. Diesen Standard können wir jedoch nur erreichen, wenn wir über denselben Kamerastandard wie die Bundesliga verfügen - und den haben wir nicht." Hartmann hält einen künftigen VAR-Einsatz aber für möglich: "Ausgeschlossen ist es nicht." Man sei "immer in der Diskussion darüber.""Die Luft brennt jetzt schon", schwärmt Cottbus' Maximilian Krauß vor dem Topspiel zwischen Energie Cottbus und Dynamo Dresden (Samstag, live ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar). Energie hat sich die Tabellenführung nach dem 2:0 in Bielefeld zurückgeholt. "Ich war auch überrascht, wie souverän wir das Ding dort gewonnen haben. In Bielefeld zu spielen - schwerer geht's ja kaum, besonders als Kaltstart in die Rückrunde", sagt Stürmer Krauß im aktuellen "4zu3"-Podcast und verwirrt ein wenig mit der Aussage als Tabellenführer vor dem Dynamo-Knaller: "Wir tun immer gut daran, zu betonen, wo wir herkommen. Wir brauchen noch 9 Punkte bis zum Klassenerhalt."Nachfolgend die wichtigsten Aussagen aus 2 neuen "4zu3"-Podcast-Ausgaben - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Der Auftakt zum 21. Spieltag erfolgt am Freitag ab 18.30 Uhr live: Janßen Super-Viktoria gegen abstiegsgefährdete Mannheimer.Am Samstag steht das absolute Topspiel der 3. Liga an: Tabellenführer Cottbus gegen den Zweiten Dresden - live bei MagentaSport, in der Konferenz ab 13.30 Uhr und als Einzelspiel ab 13.45 Uhr abrufbar. Zu Gast im Studio ist Joe Enochs."VAR" mal in der 3. Liga? "Ausgeschlossen ist es nicht!"Zweimal MagentaSport-Podcast "4zu3" in einer Woche - in der Regel immer montags mit Christian Straßburger, Thomas Wagner, Yannick Bakic und Tobi Schäfer. Am Donnerstag gibt's eine Extra-Folge: mit dem DFB-Geschäftsführer Spielbetriebe, Manuel Hartmann. Nach den Diskussionen um Schiedsrichter-Entscheidungen in der 3. Liga vor der Winterpause - hier schon mal vorab die Passage um den Video-Beweis des DFB-Geschäftsführers Hartmann:"In Deutschland wird der Bundesliga-Standard immer als Maßstab herangezogen. Diesen Standard können wir jedoch nur erreichen, wenn wir über denselben Kamera-Standard wie die Bundesliga verfügen - und den haben wir nicht. (...) Viele Szenen, die man gerne aufklären würde, könnten nicht eindeutig bewertet werden. Die Vereine mussten daher zwischen Aufwand und Ertrag abwägen. Die Einführung des VAR verursacht sowohl technisch als auch personell erhebliche Kosten, da auch zusätzliche Schiedsrichter benötigt würden. Vor diesem Hintergrund haben die Vereine entschieden, den Video-Assistenten zum jetzigen Zeitpunkt nicht einzuführen."Diskutiert werde weiterhin über den VAR-Einsatz, Manuel Hartmann glaubt: "Ausgeschlossen ist es nicht.""Luft brennt" bei Energie-Maschine Krauß: "Mehr Spitzenspiel geht einfach nicht!"In der aktuellen Folge des MagentaSport-Podcasts ist "Energie-Maschine" Maximilian Krauß vor dem Topspiel Cottbus (Erster) gegen den Zweiten Dresden (Samstag, live ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar) zu Gast und bereits in reger Vorfreude: "Ich glaube, in ganz Südbrandenburg und Nordostsachsen brennt die Luft jetzt schon - mehr Spitzenspiel geht einfach nicht."Der Torschütze zum 2:0-Endstand in Bielefeld, Maximilian Krauß, zeigt sich selbst überrascht über den souveränen Sieg: "Ich war auch überrascht, wie souverän wir das Ding dort gewonnen haben. In Bielefeld zu spielen - schwerer geht's ja kaum, besonders als Kaltstart in die Rückrunde. Aber dass wir jeden schlagen können, haben wir in der Hinrunde mittlerweile gemerkt."Krauß wünscht sich, dass Wollitz weitermacht: "Riesiger Fan von ihm!"Pelle Wollitz' Vertrag als Trainer läuft zum Saisonende aus. Anschließend übernimmt er die Rolle des Sportdirektors beim FC Energie Cottbus. Maximilian Krauß schätzt ihn sehr und hofft, dass er noch ein paar Jahre weitermacht: "Ich bin ein riesiger Fan von ihm. Er hat mich als eine seiner tragenden Säulen installiert, dementsprechend ist das Vertrauensverhältnis sehr groß. Natürlich wünsche ich mir, dass er weitermacht."Energie Cottbus steht aktuell mit 40 Punkten nach 20 Spieltagen an der Tabellenspitze. Trotz der starken Leistung bleibt Maximilian Krauß vorsichtig: "Wir tun immer gut daran, zu betonen, wo wir herkommen. Wer ein paar Jahre in der Regionalliga auf Sportplätzen gespielt hat, der weiß ganz genau, dass eine Saison in der 3. Liga als Aufsteiger schon etwas Besonderes ist. Ich glaube, das ist bei uns immer noch im Hinterkopf, egal auf welchem Tabellenplatz wir stehen. Ich bleibe wirklich dabei: Wir brauchen noch 9 Punkte bis zum Klassenerhalt. Wir haben in der 3. Liga schon alles gesehen, was passieren kann."Hier der Link zur aktuellen "4zu3" Podcast-Folge: https://4zu3.podigee.io/69-giesings-tiefen-mit-maximilian-kraussErste Vertragsgespräche mit Halbauer bei CottbusPhil Halbauer hat sich in der aktuellen Saison als wichtiger Bestandteil der Mannschaft von Energie Cottbus etabliert. Der 26jährige linke Flügelspieler erzielte bislang in 17 Einsätzen 4 Tore und bereitete 4 weitere vor. Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Im exklusiven Interview mit MagentaSport äußert er sich zu seiner aktuellen Vertragssituation: "Ich saß am Freitag mit dem Trainer in Bielefeld im Hotel zusammen und wir haben uns ein wenig darüber unterhalten. Das erste Angebot liegt auf jeden Fall vor, wenn ich das so sagen darf. Aber: Kommt Zeit, kommt Rat. Ich kann mir jedenfalls sehr gut vorstellen, bei Cottbus zu bleiben."Rückrunden-Start mit 2 Nachholspielen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga: SC Freiburg - Bayer Leverkusen am Sonntag live ab 11.45 UhrDie Start in die Google Pixel Frauen-Bundesliga beginnt mit 2 Nachholspielen: Am Sonntag (ab 11.45 Uhr live bei MagentaSport) treffen Freiburg und Leverkusen erneut aufeinander, weil die die Partie aufgrund einer Schiedsrichterinnen-Fehlentscheidung wiederholt werden muss. Leverkusen hat die Chance, mit einem Sieg an Wolfsburg vorbeizuziehen und auf Platz 3 zu springen. Für zusätzliche Brisanz sorgt die Rückkehr von SCF-Trainerin Theresa Merk aus der Elternzeit. Das Spiel wird von Martin Piller kommentiert. Ebenfalls am Sonntag wird das Nachholspiel des 11. Spieltags zwischen Jena und Hoffenheim (ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport) ausgetragen. Mit einem Sieg könnte Jena einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Michael Seyberth kommentiert dieses Spiel.Fußball live bei MagentaSport3. Liga komplett live, 21. SpieltagDonnerstag, 23.01.2025Sonderfolge "4zu3" Podcast mit DFB-Geschäftsführer Spielbetriebe, Manuel HartmannFreitag, 24.01.2025ab 18.30 Uhr: Viktoria Köln - Waldhof MannheimSamstag, 25.01.2025ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel: Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück, Hansa Rostock - Wehen Wiesbaden, TSV 1860 - VfB Stuttgart II, Energie Cottbus - Dynamo Dresden, SC Verl - Alemannia Aachenab 16.15 Uhr: SV Sandhausen - 1. Google Pixel Frauen-Bundesliga - NachholspieleSonntag, 26.01.2025:Ab 11.45 Uhr: SC Freiburg - Bayer LeverkusenAb 13.45 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - TSG Hoffenheim