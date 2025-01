EQS-Ad-hoc: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Gewinnwarnung

Schaeffler AG: EBIT-Marge vor Sondereffekten für das Jahr 2024 auf Basis vorläufiger Zahlen unterhalb des Konzernausblicks Herzogenaurach, den 21. Januar 2025 - Die Schaeffler AG (DE000SHA0019) veröffentlicht auf Basis vorläufiger, nicht geprüfter Zahlen die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024. Demnach erhöhten sich die Umsatzerlöse 2024 auf 18,2 Mrd. EUR (GJ 2023: 16,3 Mrd. EUR; Prognose: deutliches Umsatzwachstum; Marktkonsens per 21. Oktober 2024: 18,5 Mrd. EUR). Treiber des Umsatzanstiegs war vor allem die Vollkonsolidierung von Vitesco Technologies ab dem vierten Quartal 2024. Basierend auf den vorläufigen Zahlen wird die EBIT-Marge vor Sondereffekten der Schaeffler AG für 2024 bei voraussichtlich 4,5 % liegen (GJ 2023: 7,3 %; Prognose: 5 bis 8 %; Marktkonsens per 21. Oktober 2024: 6,3 %). Belastend wirkten sich im vierten Quartal insbesondere die schwache Ergebnisentwicklung der Sparte Bearings & Industrial Solutions sowie bei Vitesco Technologies aus. Vitesco Technologies wird dabei als Ganzes in der Segmentberichterstattung für das Jahr 2024 unter "Sonstige" ausgewiesen. Gleichzeitig übertraf die Schaeffler AG auf Basis der vorläufigen Zahlen beim Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten mit rund 360 Mio. EUR (GJ 2023: 421 Mio. EUR; Prognose: 200 bis 300 Mio. EUR; Marktkonsens per 21. Oktober 2024: 274 Mio. EUR) die Erwartungen. Die finalen Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2024 sowie die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird die Schaeffler AG im Rahmen der Jahrespressekonferenz am 5. März 2025 veröffentlichen. Rechtliche Hinweise: Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Schaeffler AG wesentlich von den hier gegebenen Zahlen abweichen. Erläuterungen und Überleitungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2023 der Schaeffler AG (abrufbar unter https://www.schaeffler.com/de/investor-relations/veranstaltungen-publikationen/ergebnisveroeffentlichungen/). Kontakt: Heiko Eber, Head of Investor Relations Tel.: +49 9132 82 88125

