Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Tag nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump an ihren Aufwärtstrend angeknüpft. Der EuroStoxx 50 schloss am Dienstag mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 5.165,96 Punkten. Tags zuvor hatte der Leitindex der Euroregion im Handelsverlauf ein 25-Jahreshoch erreicht. Ausserhalb des Euroraums gewann der Schweizer Leitindex SMI 0,61 Prozent auf 12.111,16 Punkte. Der ...

