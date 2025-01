Munich Re - MUV2: Der Rückversicherer hält sich im Aufwärtstrend!

JETZT Pullback-Formation bei Münchener Rückversicherung!

Klimawandel lässt Versicherungsprämien steigen!

Munich Re (MUV2) - ISIN DE0008430026

Rückblick

Ein stabiler Aufwärtstrend mit einem Halbjahresplus von rund 10 Prozent und ein Rücksetzer auf die aktuelle Notierung knapp über dem 20er-EMA bilden ein schönes Setup für einen Long Trade bei der Munich-Re-Aktie.

Munich-Re-Aktie: Chart vom 21.01.2025, Kürzel: MUV2 Kurs: 502.60 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Überschreiten der letzten Tageskerze wäre ein klares Kaufsignal. Als Kursziel können wir das Allzeithoch vom 16. Dezember ins Visier nehmen.

Mögliches bärisches Szenario

Unsere Stop Loss haben wir beim 20-Tagedurchnitt eingezeichnet. Wer dem Wertpapier mehr Spielraum geben möchte, findet etwas tiefer weitere Unterstützungen. Auch wenn diese nicht halten würden, bliebe die grundsätzlich positive Einstellung zu Munich Re erhalten. Im Zweifel sollten wir über neue Trade-Möglichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt nachdenken.

Meinung:

Die verheerenden Waldbrände in der Region Los Angeles wirken sich auf die Geschäftsentwicklung der Münchener Rück aus. Nach Einschätzung der Analysten von Berenberg belaufen sich die zu erwartenden Schadenszahlungen des weltweit führenden Rückversicherungskonzerns auf etwa 220 Millionen EUR, was knapp 8 Prozent des geplanten Schadenbudgets entspricht. Allerdings eröffnen solche Naturkatastrophen dem Unternehmen auch neue Geschäftschancen: Die gestiegenen Risiken ermöglichen es der Münchener Rück, die Prämien deutlich anzuheben und damit ihre Einnahmen weiter zu steigern. Diese positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich in der jüngsten Prognose des Managements wider: Für das laufende Jahr wird ein Gewinnsprung von rund 20 Prozent auf 6 Milliarden Euro anvisiert - ein Plus von einer Milliarde Euro im Vergleich zum Vorjahr. Auch beim Versicherungsumsatz zeigt der Trend nach oben: Hier plant der Konzern mit einem Wachstum von 5 Prozent auf 64 Milliarden EUR. Als Weltmarktführer im Rückversicherungsgeschäft ist die Munich Re optimal positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Elementarversicherungen zu profitieren. Das Unternehmen übernimmt dabei die Absicherung der Erstversicherer gegen außergewöhnliche Risiken. Bemerkenswert ist die Preissetzungsmacht des Konzerns: Die Munich Re hat erfolgreich bewiesen, dass sie gestiegene Kosten - sei es durch vermehrte Schadensfälle oder inflationsbedingt - an ihre Kunden weitergeben kann. Dies unterstreicht die starke Marktposition des Unternehmens. Die Aktie der Munich Re vereint überzeugende Wertsteigerungen mit stabilen Dividendenzahlungen. Mit einem Kursplus von knapp 90 Prozent in den letzten drei Jahren und einer attraktiven Dividendenrendite von etwa 3 Prozent bietet sie Anlegern eine interessante Kombination aus Wachstum und Ertrag. Diese fundamentale Stärke macht die Munich Re zu einer überzeugenden Beimischung für ein ausgewogenes Aktienportfolio. Charttechnisch könnte die Pullback-Formation in Kürze ein Kaufsignal liefern

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 66.99 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 118.07 Mio. EUR

Meine Meinung zu Munich Re ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.stock-world.de/muenchener-rueck-aktie-unser-erfolgsgeheimnis/

Veröffentlichungsdatum: 13.01.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.