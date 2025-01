Die Evotec SE verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. Der amerikanische Investmentkonzern T. Rowe Price Group hat seine Position am Hamburger Biotech-Unternehmen ausgebaut und hält nun einen Anteil von insgesamt 5,22 Prozent. Diese Beteiligung setzt sich aus 3,24 Prozent direkten Stimmrechten und 1,98 Prozent durch Finanzinstrumente zusammen. Die Überschreitung der bedeutenden Schwelle wurde am 16. Januar 2025 erreicht, wobei die Steigerung hauptsächlich durch die T. Rowe Price International Ltd erfolgte, die nun direkt 3,23 Prozent der Stimmrechte kontrolliert.

Herausforderndes Marktumfeld prägt Kursentwicklung

Die Aktie des Wirkstoffforschers bewegt sich derzeit in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Mit einem aktuellen Kurs von 7,93 Euro liegt das Papier deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 15,83 Euro, das noch im Januar 2024 erreicht wurde. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Umsatzrückgang von 5,80 Prozent auf 184,89 Millionen Euro, während das Unternehmen weiterhin einen Verlust je Aktie von 0,22 Euro verzeichnete. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust von 0,776 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 9,68 Euro.

Anzeige

Evotec-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Evotec-Analyse vom 21. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Evotec-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Evotec-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Evotec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...