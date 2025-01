Der Sportartikelhersteller Adidas verzeichnet einen beeindruckenden Jahresabschluss mit einem deutlichen Umsatzanstieg von 11 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro. Besonders das vierte Quartal erwies sich als außerordentlich erfolgreich, in dem der Konzern einen Umsatzsprung von 24 Prozent auf 5,97 Milliarden Euro verbuchen konnte. Die währungsbereinigte Steigerung von 19 Prozent lag dabei erheblich über den Analystenprognosen. Die Bruttomarge verbesserte sich im Gesamtjahr um 3,3 Prozentpunkte auf 50,8 Prozent, während das Betriebsergebnis mit 1,34 Milliarden Euro die ursprüngliche Konzernprognose von 1,2 Milliarden Euro deutlich übertraf. Diese positive Entwicklung spiegelte sich unmittelbar im Aktienkurs wider, der im nachbörslichen Handel um mehr als 3 Prozent zulegte.

Optimistische Zukunftsaussichten treiben Kursentwicklung

Die starke Performance des Unternehmens führte zu einer spürbaren Reaktion an der Börse, wo die Aktie einen Preisanstieg von 3,34 Prozent verzeichnete und auf 250,90 Euro kletterte. Der Sportartikelhersteller blickt zuversichtlich in die Zukunft und sieht erhebliches Potenzial zur Steigerung seiner Marktanteile in allen Regionen. Das Management strebt für die kommenden Perioden ein zweistelliges Wachstum an, wobei die detaillierte Finanzprognose für das Jahr 2025 Anfang März präsentiert werden soll.

