MS Industrie will sich immer stärker auf den Bereich MS XTEC fokussieren. Als Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie werden in diesem Bereich 71 Prozent der Umsätze von MS Industrie generiert. Zuletzt hat der LKW-Markt jedoch geschwächelt. Hier spielen die wirtschaftlichen Herausforderungen in Europa eine besondere Rolle. Inzwischen sieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...