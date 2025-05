MS Industrie hat die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. CEO Dr. Andreas Aufschnaiter gab während des Earnings Calls zusätzliche Einblicke. Die Ergebnisse spiegeln eine stetige operative Verbesserung wider. Der Umsatz belief sich auf ca. 36 Mio. EUR, was einem Rückgang von 33 % im Jahresvergleich entspricht. Dies ist auf den Verkauf der Sparte "MS Ultrasonic" Mitte 2024 zurückzuführen und erschwert den direkten Vorjahresvergleich. Im Quartalsvergleich zeigte sich jedoch eine klare Verbesserung: Der Umsatz stieg um 11,4 % gegenüber Q3 24 und um 22,7 % gegenüber Q4 24. Das EBITDA kehrte trotz Anlaufkosten in den USA mit 1,5 Mio. EUR in den positiven Bereich zurück, während sich auch das EBIT verbesserte. Der Auftragsbestand wuchs um 12 % auf 81,2 Mio. EUR, was die Profitabilität stützt. Das Management hob die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 150 Mio. EUR an und bekräftigte einen vorsichtigen Ausblick für die Jahre 2026-27, gestützt durch gesicherte Aufträge. Mit weiterer Diversifizierung in Offroad-Sektoren wie Medizintechnik und einer möglichen Erholung des Lkw-Markts ab 2026 bestätigen die Analysten von mwb research ihre KAUF-Empfehlung und erhöhen ihr Kursziel auf 2,50 EUR (zuvor 2,40 EUR). Die Aufzeichnung des Earnings Calls ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2025-05-19-14-00/MSAG-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ms-industrie-ag