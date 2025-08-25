Die MS Industrie AG (DE0005855183) hat ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2025 vorgelegt. Der Münchener Technologiekonzern verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang auf 75,2 Millionen Euro. Das EBITDA sank von 5,2 auf 4,2 Millionen Euro. Bereinigte Zahlen erschweren Vergleich: Die Bewertung der Halbjahreszahlen ist komplex, da MS Industrie im vergangenen Jahr große Teile des Ultraschall-Geschäfts verkauft hatte. Die aktuellen Zahlen zeigen nur noch die fortgeführten Aktivitäten. Damit wirkt der Umsatzrückgang von 78,4 auf 75,2 Millionen Euro weniger dramatisch. Dennoch zeigen die Zahlen, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
