Unternehmen: MS Industrie AG

ISIN: DE0005855183



Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 2,90 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker



MS Industrie AG ist nun gut aufgestellt, um am erwarteten Marktwachstum teilzunehmen



Das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 stand bei der MS Industrie AG im Zeichen der Veräußerung des Ultraschall-Geschäfts an die Schunk Sonosystems GmbH. Seit dem 5.07.2024 ist die ehemalige Ultraschall-Tochtergesellschaft nicht mehr Teil des MS-Konzerns und wird entsprechend der verbliebenen Beteiligungsquote von 49 Prozent als At-Equity-Beteiligung aufgeführt. Neben dem Wegfall des Umsatz- und Ergebnisbeitrags des Ultraschall-Segments, das nur noch im ersten Halbjahr vollkonsolidiert war, war die Geschäftsentwicklung der MS Industrie AG zusätzlich von niedrigeren Abrufzahlen der Lkw-Kunden betroffen. Dies war eine Folge der Marktbedingungen, die einen allgemeinen Rückgang der Zulassungszahlen vorgeben. Auf der anderen Seite wurden zuvor kundenseitig aufgebaute Lagerbestände abgebaut, was einen zusätzlichen negativen Effekt hatte.

Demzufolge reduzierten sich die Umsatzerlöse deutlich auf 171,15 Mio. EUR (VJ.: 249,93 Mio. EUR). Aufgrund der nur noch teilweisen Konzernzugehörigkeit reduzierten sich die Umsätze des veräußerten Ultraschallbereichs auf 30,78 Mio. EUR (VJ.: 81,22 Mio. EUR). Auch die Umsätze der fortgeführten MS XTEC lagen mit 140,37 Mio. EUR (VJ: 168,71 Mio. EUR) unter dem Vorjahreswert. Bezüglich der im November 2024 angepassten Guidance, in der für das Gesamtjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von rund 170 Mio. EUR in Aussicht gestellt wurden, ist der erreichte Umsatz eine Punktlandung.



Analog zur Umsatzreduktion lag das EBITDA mit 5,76 Mio. EUR (VJ.: 18,11 Mio. EUR) ebenfalls spürbar unter dem Vorjahreswert. Hier machte sich sowohl der Wegfall des Ergebnisbeitrags des Ultraschallbereichs bemerkbar, als auch der Umsatzrückgang der MS XTEC. Darüber hinaus wurde das EBITDA durch einen Entkonsolidierungseffekt in Höhe von 1,8 Mio. EUR negativ beeinflusst. Bereinigt um diesen Effekt liegt das EBITDA bei 7,56 Mio. EUR (VJ: 18,11 Mio. EUR), was einer EBITDA-Marge von 4,4 % entspricht. Erwartungsgemäß lag das Nettoergebnis mit -3,90 Mio. EUR (VJ: 4,56 Mio. EUR) im negativen Bereich.

Die Entwicklung der ersten drei Monate des Jahres 2025 reiht sich in das abgelaufene Geschäftsjahr ein. Durch den Wegfall des Umsatz- und Ergebnisbeitrags des Ultraschallsegments verzeichnet die Gesellschaft sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene jeweils einen Rückgang. So reduzierte sich der Umsatz auf 36,2 Mio. EUR (VJ: 54,1 Mio. EUR) und das EBITDA auf 1,5 Mio. EUR (VJ: 4,6 Mio. EUR). Im Quartalsvergleich ist jedoch ein positiver Trend zu den Vorquartalen sichtbar. Insbesondere der Auftragsbestand, der die gesicherten Kundenabrufe der kommenden sechs Monate darstellt, stieg auf 81,2 Mio. EUR und lag damit 12,2 % über dem Wert vom 31.12.2024.

Auf dieser Grundlage rechnet das Management der MS Industrie AG für das laufende Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen in Höhe von 150 Mio. EUR, begleitet von einer deutlichen Ergebnisverbesserung. Neben den positiven Signalen von Kundenseite sollte das laufende Geschäftsjahr vom Wegfall des Entkonsolidierungseffektes sowie von einer unterproportionalen Kostenentwicklung (Automation) geprägt sein. In unseren Prognosen orientieren wir uns daran und rechnen mit Umsätzen in Höhe von 150,20 Mio. EUR sowie einem EBITDA in Höhe von 11,02 Mio. EUR. Für die Folgejahre unterstellen wir ein Umsatzwachstum in Höhe von 7,0 % sowie eine weitere leichte Margenverbesserung.



Im Rahmen des Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 2,90 EUR ermittelt. Wir vergeben das Rating KAUFEN.



