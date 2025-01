Berlin - Beim Klimaschutz sieht der Co-Vorsitzende der Grünen, Felix Banaszak, seine Partei als einzige gut aufgestellt. "Wir sind die Letzten, die beim Klimaschutz wirklich stehen", sagte er dem "Stern"."Vor der Europawahl 2019 haben alle Parteien so getan, als sei Klimaschutz für sie ein wichtiges Thema." Jetzt werde deutlich, dass besonders bei CDU und CSU nichts dahinterstecke. "Sie wollen die komplette Rolle rückwärts", so Banaszak.Das Thema habe an Dringlichkeit nicht verloren. "Obwohl sich die Klimakrise zuspitzt, gibt es in den letzten Jahren eine zunehmend starke Gegenbewegung", so der Grünen-Chef . "Darum ist unsere Botschaft, beim Klimaschutz Kurs zu halten, extrem wichtig." Sein Vorwurf richte sich dabei an die Mitbewerber, die sagten: "Vielleicht geht dieser Spuk an uns vorbei." - "Das wird nicht passieren."Aus der für die Grünen misslungenen Debatte um das sogenannte Heizungsgesetz hätten die Grünen Lehren gezogen: "Wir haben gelernt, dass Klimapolitik, die das direkte Lebensumfeld der Menschen betrifft, sozial gerecht und praktikabel sein muss", sagte der Parteichef. Trotzdem setzen die Grünen weiter auf die Bereitschaft der Bürger: "Die Menschen sind zu Veränderungen bereit, aber sie haben zu Recht die Erwartung, dass der Staat ihnen den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen so leicht wie möglich macht."