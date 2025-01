Berlin - CDU und FDP haben seit dem Ampel-Aus Großspenden in Millionenhöhe aus der Wirtschaft erhalten. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben) unter Berufung auf eine eigene Untersuchung."Wir sind derzeit ohne Führung. So darf es nicht weitergehen", sagte der Unternehmer Philip Harting, Geschäftsführer der Harting Gruppe, dem RND. Er spendete 100.000 Euro an die CDU und 50.000 Euro an die FDP.Johannes Reck, Geschäftsführer von "Get your Guide", sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland": "Deutschland hat in den vergangenen zehn Jahren erheblich an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt." Man benötige dringend umfassende Strukturreformen, um das Land wieder zu einem attraktiven Standort für Unternehmer zu machen, so der Unternehmer. Reck spendete 100.000 Euro an die FDP."Die FDP hat für mich sinnvolle Ideen, wie Wachstum und Arbeitsplätze nachhaltig geschaffen werden: Nämlich nicht durch mehr Staat, sondern mehr Freiraum für Leistung und Unternehmertum", sagte Tao Tao, ebenfalls Geschäftsführer von "Get your Guide", den Zeitungen.Unterstützung kommt ebenfalls von der Privatbank Berenberg. Nach zwei Jahren Rezession müsse Deutschland wieder auf einen Wachstumpfad gelangen. "Aus unserer Sicht bieten die Unionsparteien und die FDP die besten Voraussetzungen, um die Wirtschaft in Deutschland wieder in Schwung zu bringen", sagte Hendrik Riehmer dem RND.Für eine vielfältige Demokratie spendet Florian Rehm seit Jahren an demokratische Parteien und einzelne Kandidaten. "Wahlkämpfe sind mit erheblichen Kosten verbunden. Je lebendiger Wahlkämpfe geführt werden können, umso besser gelingt der öffentliche Wettstreit der Meinungen", sagte der "Jägermeister"-Geschäftsführer dem RND.Seit dem Koalitionsbruch im November 2024 erhielten die Parteien CDU, CSU, FDP, SPD, Grüne, Volt, BSW und Freie Wähler insgesamt mehr als 13 Millionen Euro in Form von Großspenden.