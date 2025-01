Vancouver, British Columbia - 21. Januar 2025 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) ("HYTN" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Cannabis in pharmazeutischer Qualität spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung (die Vereinbarung) mit SNDL Inc. (NASDAQ: SNDL) ("SNDL"), einem der weltweit größten vertikal integrierten Cannabisunternehmen, eingegangen ist, um gemeinsam GMP-konforme (GMP, Good Manufacturing Practices) Vape-Kartuschen zu entwickeln.

Dank der GMP-zertifizierten Einrichtung von HYTN und der Erfahrung in der Entwicklung von Qualitätssystemen wird SNDL Spezialgeräte, Cannabis-Verbrauchsmaterialien und das erforderliche Kapital bereitstellen, um die strengen gesetzlichen Anforderungen für die GMP-Produktentwicklung zu erfüllen. HYTN wird sich bemühen, seine Lizenzen und/oder Zertifizierungen zu ändern, ein Stabilitätsprogramm zu erstellen und GMP-konforme Prozesse zu implementieren, die auf die Herstellung von Vape-Kartuschen zugeschnitten sind. Diese Initiative folgt der Ankündigung des Unternehmens vom 10. Januar 2025, eine Produktionspartnerschaft mit SNDL einzugehen und einen ersten Auftrag zu erteilen.

"HYTN verfügt sowohl über eine Drug Establishment License als auch über eine EU GMP-gleichwertige Zertifizierung im Rahmen des International Pharmaceutical Cooperation Scheme (PIC/S), was es zu einer der wenigen Einrichtungen in Kanada macht, die Vape-Kartuschen für den internationalen Vertrieb herstellen können", erklärte Jason Broome, Chief Operations Officer von HYTN. "Diese Zusammenarbeit mit SNDL wird voraussichtlich die erforderlichen Ressourcen bereitstellen, um unsere Produktionssysteme schnell zu ändern und Vape-Kartuschen für pharmazeutische Märkte bereitzustellen."

Gemäß der am 17. Januar 2025 unterzeichneten Vereinbarung sind weder HYTN noch SNDL zur Ausschließlichkeit verpflichtet. Zu den wichtigsten Meilensteinen gehört die Verarbeitung von drei (3) kommerziellen Chargen, es besteht jedoch keine Verpflichtung hinsichtlich des Verkaufsvolumens oder der Preisbedingungen. Nach Abschluss der Entwicklungsphase können beide Parteien eine kommerzielle Herstellungsvereinbarung für Vape-Kartuschen prüfen.

Der Markt für GMP-konforme Cannabis-Vape-Produkte wächst stetig. Die Zahl der medizinischen Cannabispatienten im Vereinigten Königreich wird von 2024 bis 2028 voraussichtlich um 124 % steigen¹, und der deutsche Cannabis-Vape-Markt wird bis 2030 voraussichtlich 966,6 Mio. USD erreichen², wobei Kanada etwa 50 % der deutschen medizinischen und wissenschaftlichen Cannabisimporte ausmacht. Diese Trends unterstreichen die strategische Ausrichtung von HYTN auf die GMP-Fertigung, um den sich entwickelnden internationalen Anforderungen gerecht zu werden.

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN Innovations Inc. ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis und Tryptaminen aus Psilocybe, spezialisiert ist. HYTN hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum führenden Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die strategische Sondierung von Marktchancen und die effektive Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine fortschrittliche Entwicklungsplattform.

Über die Gute Herstellungspraxis (GMP)

Die Leitlinien der GMP bieten eine Orientierungshilfe bei der Herstellung, Prüfung und Qualitätskontrolle und stellen sicher, dass ein hergestelltes Produkt bedenkenlos für den menschlichen Verzehr oder Gebrauch geeignet ist. In vielen Ländern ist die Anwendung GMP-konformer Verfahren durch die Hersteller gesetzlich vorgeschrieben. Sie haben eigene GMP-Leitlinien erstellt, die mit ihren Rechtsvorschriften übereinstimmen.

Über das Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)

Das Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) ist eine globale Initiative, mit der die Gute Herstellungspraxis (GMP) in den 56 Mitgliedstaaten vereinheitlicht werden soll, um dadurch den internationalen Handel mit pharmazeutischen Produkten zu vereinfachen. Das PIC/S wurde gegründet, um die Qualität und Sicherheit von Human- und Tierarzneimitteln zu gewährleisten. Es fördert harmonisierte GMP-Standards sowie die gegenseitige Anerkennung von Inspektionsergebnissen durch die Zulassungsbehörden, um das Zulassungsverfahren für Arzneimittelhersteller zu vereinfachen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Elliot McKerr

Chief Executive Officer

1.866.590.9289

HYTN Investor Relations

1.866.590.9289

mailto:investments@hytn.life

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Solche Informationen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Überzeugungen und Annahmen des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Strategien, Aussichten, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "kann", "würde", "könnte", "wird", "wahrscheinlich", "außer", "potenziell", "antizipieren", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "projizieren", "schätzen", "Ausblick" oder deren Verneinung bzw. anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen. Beispiele für solche Aussagen in dieser Pressemitteilung sind unter anderem die Erwartung, dass SNDL dem Unternehmen die erforderlichen Ressourcen bereitstellen wird, um die Vape-Kartuschen herzustellen und zu vermarkten; die erwartete Nachfrage nach Vape-Kartuschen und die Fähigkeit des Unternehmens, die Vape-Kartuschen herzustellen und alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Analysen und Meinungen des Managements, die unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem: die Erlangung und Aufrechterhaltung der behördlichen Anforderungen; die allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne und Absichten erfolgreich umzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; der Wettbewerb auf dem Markt; die von Konkurrenten angebotenen Produkte und Technologien; und die Annahme, dass gute Beziehungen zu Dienstleistern und anderen Dritten aufgebaut und aufrechterhalten werden.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder angedeutet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; den negativer Cashflow; eine wesentlich Abweichung der Finanzlage und der Betriebsergebnisse von den Erwartungen; die Erwartung, dass das Unternehmen in Zukunft Verluste erleiden und niemals profitabel werden wird; den Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Fortsetzung des Betriebs; die Abhängigkeit von Drittanbietern; den starken Wettbewerb durch Konkurrenten; regulatorische Änderungen, die sich nachteilig auf das Unternehmen auswirken können; und andere Risikofaktoren, die in den von den Aufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß zu bestimmen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an Informationen oder Ereignisse nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, anzupassen oder um dem Eintreten unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die CSE hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78147



