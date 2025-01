BOLOGNA (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat ein klares Bekenntnis zu Trainer Nuri Sahin vermieden und eine vereinsinterne Zusammenkunft für Mittwoch angekündigt. "Meine Erwartungshaltung nach Frankfurt war klar. Wir brauchen Siege. Wir brauchen Resultate. Jetzt haben wir einmal in neun Spielen gewonnen", sagte ein enttäuschter Ricken im Anschluss an das bittere 1:2 beim FC Bologna bei Prime Video.

Entscheidung vor Bremen-Spiel



Der BVB-Boss fügte an: "Ich habe ein sehr vertrauensvolles und gutes Verhältnis zu Nuri. Er bekommt immer meine Rückendeckung, aber meine Aussagen stehen natürlich."

Die Niederlage war die vierte in Serie. Zuvor hatte der BVB mit Sahin in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (2:3), bei Holstein Kiel (2:4) sowie bei Eintracht Frankfurt (0:2) verloren. Ricken sagte, er wolle nicht "aus der Emotion und aus der Hüfte heraus" in Italien einen Entschluss verkünden. Eine Entscheidung über die nahe Zukunft des 36 Jahre alten Trainers soll aber vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fallen.

Sammer spricht von Nicht-Verfassung



Extrem harte Kritik übte Matthias Sammer, der beim BVB als Berater und bei Prime Video als Experte tätig ist. "Wenn wir analytisch vorgehen, ist diese Mannschaft körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung. Wenn du das heute siehst, denkst du, die Grundlage ist nicht da. Leider kann die Mannschaft auch nicht verteidigen. Angreifen kann sie auch nicht", monierte Sammer.

Über den Gegensatz zwischen den italienischen Gastgebern und dem kriselnden Topclub aus der Bundesliga sagte Sammer: "Bologna ist in einer ganz guten Entwicklung. Wir sind nicht an einer Übermannschaft gescheitert. Die Mannschaft, die kommt so langsam. Und die eine scheint zu gehen."/the/pre/DP/zb