Rekordlieferungen chilenischer Kirschen nach China setzen den Markt im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfests unter Druck, berichtet EastFruit.com. Bildquelle: Pixabay Laut eines Berichts kamen am vergangenen Wochenende in dem Hafen Nansha, in der Stadt Guangzhou, in der südchinesischen Provinz Guangdong, mehr als 1.000 Container mit 20.000 Tonnen chilenischer Kirschen an. Dies war die...

Den vollständigen Artikel lesen ...