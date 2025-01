Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Stellungnahme

Statement zu Medienbericht



22.01.2025 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung Bronschhofen, 22. Januar 2025 - Bezugnehmend auf einen in den französischen Medien erschienenen Beitrag teilt die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) heute mit, dass sie mit dem Unternehmen Éolane France und den zuständigen Behörden Gespräche über die mögliche Übernahme bestimmter Geschäftsbereiche von Éolane France führt. Es ist nicht sicher, ob diese Gespräche zu einer Transaktion oder einer anderen Vereinbarung führen werden. Cicor wird sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äussern und im Bedarfsfall zu gegebener Zeit weitere Informationen bekanntgeben. Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations

Telefon +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 3'450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 21 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com .



