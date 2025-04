Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Markteintritt in Frankreich - Cicor übernimmt wesentliche Geschäftsaktivitäten von Éolane



18.04.2025 / 17:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 18. April 2025 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute bekannt, dass ihr Angebot zur Übernahme wesentlicher Geschäftsaktivitäten der französischen Éolane-Gruppe vom Handelsgericht Paris angenommen wurde. Mit dieser strategischen Transaktion setzt Cicor einen Meilenstein in der Umsetzung ihrer paneuropäischen Wachstumsstrategie und baut ihre Marktführerschaft im Bereich Luft-/ Raumfahrt und Verteidigung weiter aus.

Éolane zählt zu den führenden Anbietern im französischen Markt für Electronic Manufacturing Services (EMS) mit einer starken Positionierung in strategischen Sektoren wie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung sowie Bahn- und Nukleartechnik. Seit November 2024 arbeitet Cicor eng mit der Geschäftsleitung von Éolane, den Kunden, der französischen Regierung und dem Insolvenzverwalter zusammen, um ein tiefgreifendes Verständnis der Geschäftsaktivitäten zu entwickeln und die Akquisition der Geschäftsaktivitäten von Éolane so zu strukturieren, dass die zukünftige Rentabilität und das Wachstum gesichert sind. Die Übertragung des Geschäfts an Cicor wird am 22. April 2025 abgeschlossen sein. Die Integration wird unmittelbar danach beginnen, einschliesslich der Umfirmierung aller Standorte. Um eine reibungslose Integration zu gewährleisten und den langfristigen Erfolg des erweiterten Geschäfts sicherzustellen, bewertet und kontrolliert Cicor mögliche Risiken im Zusammenhang dieser strategischen Akquisition gewohnt sorgfältig.



Im Rahmen der Übernahme integriert Cicor fünf Produktionsstandorte in Frankreich sowie zwei weitere Werke in Marokko in ihr bestehendes EMS-Geschäft. Die Transaktion erweitert die Cicor-Gruppe um rund 890 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und CHF 125 Millionen profitablen Umsatz und eröffnet bedeutende Synergiepotenziale. Der Zusammenschluss von Éolane und Cicor eröffnet enorme Chancen in Frankreich und ermöglicht es Cicor, das attraktive Marktpotenzial zu nutzen. Cicor freut sich, das talentierte Team und die geschätzten Kunden von Éolane in der Cicor Familie willkommen zu heissen und setzt sich für eine reibungslose Integration ein, welche die gemeinsamen Werte und Stärken respektiert und weiter ausbaut.



Die Kundenorientierung von Cicor in Verbindung mit dem Fokus auf operative Exzellenz und schlanke Verwaltungsstrukturen in einer dezentral organisierten Organisation sollen zu einer hohen Agilität und Kundenzufriedenheit führen und gleichzeitig das Wachstum in Frankreich wieder ankurbeln. Diese Massnahmen sollen die derzeit niedrige bis mittlere einstellige EBITDA-Marge im Laufe der Zeit auf das Niveau der Cicor-Gruppe anheben. Darüber hinaus wird Cicor seine Nearshoring-Kapazitäten für europäische Kunden mit den beiden Standorten in Marokko stärken, die wettbewerbsfähige Kosten mit einer hervorragenden logistischen Anbindung an den europäischen Kontinent verbinden.



Mit dieser Akquisition stärkt Cicor seine Position als einer der führenden paneuropäischen EMS-Anbieter weiter, nachdem bereits im April 2025 die Übernahme von MADES in Spanien (voraussichtlicher Abschluss im zweiten Halbjahr 2025) und die Übernahme der Mercury-Produktionsstätte in der Schweiz (voraussichtlicher Abschluss im Mai 2025) bekannt gegeben wurden. Die Integration von Éolane erweitert nicht nur die Produktionskapazitäten von Cicor, sondern bringt das Unternehmen auch seinem Ziel näher, bis 2028 einen Umsatz von über CHF 1 Milliarde zu erzielen und in allen wichtigen europäischen Märkten präsent zu sein.

Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen



Media & Investor Relations

Telefon +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com