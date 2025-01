Die anhaltende Krise bei Borussia Dortmund spitzt sich nach der jüngsten 1:2-Niederlage in der Champions League beim FC Bologna weiter zu. Die vierte Pflichtspielniederlage in Folge könnte weitreichende Konsequenzen für die sportliche Führung haben und damit auch Auswirkungen auf den Börsenkurs des im SDAX notierten Vereins. Nach der Hälfte der Partien in der Champions-League-Gruppenphase liegt der BVB nur auf dem 13. Platz, während in der Bundesliga der zehnte Tabellenrang belegt wird. Diese sportliche Talfahrt hat bereits negative Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung des börsennotierten Unternehmens.

Vorstand plant zeitnahe Entscheidung

Die Vereinsführung hat für heute intensive Gespräche über die weitere Ausrichtung angekündigt. Die Geschäftsführung um Lars Ricken vermied dabei ein klares Bekenntnis zur aktuellen sportlichen Leitung. Eine Entscheidung über die künftige Ausrichtung soll noch vor dem kommenden Bundesligaspiel gegen Werder Bremen fallen. Die sportliche Misere, mit nur einem Sieg aus den letzten neun Pflichtspielen, könnte zu einschneidenden Veränderungen führen. Für die Aktionäre der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA stehen damit möglicherweise turbulente Börsentage bevor.

Anzeige

Borussia Dortmund GmbH-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Borussia Dortmund GmbH-Analyse vom 22. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Borussia Dortmund GmbH-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Borussia Dortmund GmbH-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Borussia Dortmund GmbH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...