© Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die anstehenden Zinssenkungen der EZB könnten dem deutschen Immobilienmarkt wichtige Impulse geben. Der Trend ist eindeutig.Wenn die Europäische Zentralbank (EZB) nächste Woche über die Leitzinsen entscheidet, ist eine erneute Senkung eigentlich ausgemachte Sache. EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir bestätigte am Dienstag, was seine Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatten. Danach soll es Schlag auf Schlag weiter abwärts gehen, bis auf 2 Prozent diesen Sommer und vielleicht noch weiter. Diese Entwicklung könnte gerade für den Immobiliensektor in Deutschland entscheidende Impulse setzen. "Drei oder vier Kürzungen hintereinander sind machbar, aber gleichzeitig …