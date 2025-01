EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Yonsei University, Zymedi und Evotec erhalten 4,5 Mio. USD von dem Korea Institute of Advanced Technology im Rahmen des koreanischen Ministeriums für Handel, Industrie und Energie.

Die Finanzierung unterstützt eine neuartige Zusammenarbeit zur Entwicklung von First-in-Class-Therapeutika zur Behandlung von Asthma und idiopathischer Lungenfibrose

Hamburg, Germany, 22 January 2025:

Evotec SE (Frankfurt Stock Exchange: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab bekannt, dass das Unternehmen zusammen mit der Yonsei University und dem koreanischen Biotechnologieunternehmen Zymedi eine Förderung in Höhe von 4,5 Mio. USD vom Korea Institute of Advanced Technology (KIAT) erhalten wird. Die Förderung von KIAT dient der Entwicklung von First-in-Class-Biologika zur Behandlung von Lungenerkrankungen, darunter Asthma und idiopathische Lungenfibrose (IPF). Das Projekt konzentriert sich auf die präklinische Entwicklung neuartiger entzündungshemmender und antifibrotischer Antikörper, die sich gegen tRNA-Synthetasen richten, eine aufkommende Zielklasse zur Behandlung von Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. "Wir freuen uns sehr, mit Prof. Sunghoon Kim sowie unseren Kollegen bei Zymedi und der Yonsei University zusammenzuarbeiten, um gemeinsam einen besonders vielversprechenden Ansatz zur Entwicklung neuartiger Antikörper-basierter Behandlungen für Asthma und IPF voranzutreiben", sagte Dr. Thomas Hanke, EVP & Head of Academic Partnerships bei Evotec. "Die Synergien zwischen den drei Parteien, unterstützt durch die Förderung von KIAT, zeigen, wie internationale Kooperationen die Entwicklung neuartiger Therapien für Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf beschleunigen können: Dr. Kims Labor an der Yonsei University ist weltweit führend in der Forschung zu tRNA-Synthetasen und deren vielfältigen regulatorischen Funktionen für die Homöostase des menschlichen Körpers. Zymedi ist ein aufstrebendes koreanisches Unternehmen, das die pathologischen Zusammenhänge von tRNA-Synthetasen in innovative Medikamente übersetzt. Evotec bringt seine erstklassigen Technologien zur Antikörperentwicklung, -optimierung und -herstellung sowie seine integrierten präklinischen F&E-Plattformen für die Arzneimittelentwicklung im Bereich Fibrose und Lungenerkrankungen ein. Wir sind der koreanischen Regierung dankbar und fühlen uns geehrt, Teil dieses herausragenden Konsortiums zu sein." "Die bislang ungenutzte Biologie der tRNA-Synthetasen bietet einen vielseitigen Ansatz für die Entwicklung neuer Medikamente. Ich freue mich sehr, das Projekt mit Evotec zu starten, um neuartige therapeutische Antikörper zu entwickeln, die auf krankheitsverursachende Aktivitäten dieser Enzyme abzielen", sagte Sunghoon Kim, Professor und Direktor des Institute of Artificial Intelligence and Biomedical Research an der Yonsei University. Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung von First-in-Class-Antikörpern, die einen neuartigen Wirkmechanismus in der Biologie der tRNA-Synthetasen nutzen, um IPF und nicht Typ-2-Asthma zu behandeln. Beide Krankheitsbilder weisen einen hohen Bedarf an neuartigen Therapien auf, die den künftigen Standard der Versorgung verbessern können. Über die Yonsei University

Die Yonsei University, gegründet 1885 in Seoul, Südkorea, ist eine renommierte private Institution, die für akademische Exzellenz bekannt ist. Sie belegt Platz 56 in den QS World University Rankings 2025 und betreut etwa 38.725 Studierende in 14 Fakultäten und 15 Graduiertenschulen, die vielfältige Programme in den Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Medizin anbieten. Hauptsächlich in Sinchon, Seoul, gelegen, konzentriert sich die Mission der Yonsei University darauf, globale Führungskräfte auszubilden, die sich dem Fortschritt der Menschheit verschrieben haben. Die Universität zeichnet sich durch umfangreiche Forschungskapazitäten, 153 Forschungszentren und eine starke internationale Perspektive aus. Mit einem reichen akademischen Erbe hat Yonsei bemerkenswerte Alumni hervorgebracht, darunter einen Nobelpreisträger und einen Oscar-Gewinner. Die Institution verkörpert die Werte "Wahrheit und Freiheit" und bleibt eine führende Bildungsplattform, die Studierende darauf vorbereitet, innovative globale Fachkräfte zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.yonsei.ac.kr . Über Zymedi

Zymedi ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das die neuartige Biologie der Aminoacyl-tRNA-Synthetasen (ARSs) als innovative therapeutische Lösungen erforscht. Während ARSs traditionell für ihre Rolle bei der Proteinsynthese bekannt sind, spielen sie auch eine entscheidende Rolle bei der Homöostase des Körpers - eine übersehene Funktion mit tiefgreifenden Auswirkungen auf menschliche Krankheiten. Seit 2019 konzentriert sich Zymedi darauf, das ungenutzte Potenzial der ARSs zu nutzen und First-in-Class-Therapien zu entwickeln, um kritische ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu adressieren. Die firmeneigene Wirkstoffforschungsplattform treibt die Innovation voran und ermöglicht eine robuste Pipeline von Therapien, die auf tiefgehender ARS-Biologie basieren. Ein aktueller Schwerpunkt liegt auf immunologischen und fibrotischen Erkrankungen sowie Krebs. Zymedi arbeitet derzeit mit dem US National Heart, Lung and Blood Institute an klinischen Studien zu ZMA001, einem therapeutischen Antikörper gegen pulmonale arterielle Hypertonie, zusammen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Incheon, Korea, und wird von Risikokapitalgebern unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.zymedi.com und folgen Sie uns auf Instagram @zymedi_official und LinkedIn . Über Evotec SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec bietet Partnerschaften und Lösungen zur Pipeline Co-creation von allen Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademischen Institutionen und anderen Akteure des Gesundheitswesens an. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 5,000 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die Standorte des Unternehmens in Europa und den USA bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf X/Twitter @Evotec und LinkedIn . Zukunftsbezogene Aussagen

