Netflix hebt ab. Die Aktien der Streaming-Plattform gehen nachbörslich durch die Decke, nachdem man eine Rekordzahl an neuen Abonnenten für sich gewinnen konnte. Meta baut sein Geschäft mit Smart Devices aus. Nach dem Erfolg mit den Ray Ban Smart Glasses sind weitere Geräte in der Entwicklung. Adidas ist wieder im Geschäft. Die vorläufigen Eckdaten für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2024 fallen sehr gut aus.Der Aktienhandel in Asien ist am Mittwoch in China und den Rest aufgeteilt. Während die chinesischen Indizes geschlossen ...

