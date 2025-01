Das Instrument W4O AU000000CXM6 CENTREX LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 23.01.2025The instrument W4O AU000000CXM6 CENTREX LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.01.2025 and ex capital adjustment on 23.01.2025Das Instrument FPQ1 SE0008374250 FINGERPRINT CARDS SK-,04 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 23.01.2025The instrument FPQ1 SE0008374250 FINGERPRINT CARDS SK-,04 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.01.2025 and ex capital adjustment on 23.01.2025Das Instrument XL5 AU000000LRS6 LATIN RESOURCES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 23.01.2025The instrument XL5 AU000000LRS6 LATIN RESOURCES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.01.2025 and ex capital adjustment on 23.01.2025