SMARTBROKER+ baut das Angebot weiter aus: Sämtliche ETF-Sparpläne künftig kostenfrei

Berlin, 22.01.2025 Die Smartbroker Holding AG startet das Jahr 2025 mit einer weiteren Verbesserung für ihre Anleger: Das Angebot an kostenfreien ETF-Sparplänen auf SMARTBROKER+ wird ab sofort von 800 auf nun fast 1.600 Stück erweitert. Die Gesamtzahl der verfügbaren Sparpläne, inklusive aller ETFs, Fonds und Aktien steigt somit auf nunmehr über 4.600 Wertpapiere. Gleichzeitig entfallen sämtliche Sparplankosten für Endkunden - ein klares Bekenntnis zum Bestreben, Kundenvorteile konsequent weiterzugeben und den Zugang zu langfristigem Vermögensaufbau noch attraktiver zu gestalten, während klassische Online-Broker ihre Kunden auch heute noch mit Kosten von bis zu 1,5% der monatlichen Sparrate je Sparplanausführung belasten. Partnerschaften für noch mehr Auswahl Dank starker Partnerschaften kann SMARTBROKER+ die ETF-Sparpläne künftig nicht nur kostenfrei anbieten, sondern stellt seinen Kundinnen und Kunden darüber hinaus auch eine beeindruckende Auswahl an Anbietern zur Verfügung. Neben den bisherigen Partnern SPDR, Xtrackers und Amundi kommen nun auch die renommierten Anbieter Vanguard, VanEck, iShares, WisdomTree und Global X hinzu. Diese Erweiterung macht das Angebot von SMARTBROKER+ zu einem der umfassendsten und attraktivsten auf dem deutschen Markt. Attraktives Angebot - jetzt noch besser Mit dem Ausbau des kostenfreien Angebots setzt SMARTBROKER+ einen weiteren Meilenstein, der die Position des Unternehmens als eine der führenden Adressen für Anleger in Deutschland stärkt. Schon ab einer Sparplanrate von nur 1 EUR pro Monat profitieren Anleger von einer beeindruckenden Auswahl an ETFs, Aktien und Fonds, die keine Wünsche offen lässt. Ein Komplettangebot für jeden Anleger Neben den Sparplänen bietet SMARTBROKER+ ein umfangreiches Produktportfolio, darunter: Zugang zu nahezu allen Handelsplätzen weltweit

weltweit Kostenfreier Handel von Wertpapieren an der Börse gettex sowie im Derivate-Bereich

von Wertpapieren an der Börse gettex sowie im Derivate-Bereich Krypto-Wallet mit derzeit 25 der Top-Währungen (darunter Bitcoin, Solana, Ethereum u. v. m.)

mit derzeit 25 der Top-Währungen (darunter Bitcoin, Solana, Ethereum u. v. m.) Wertpapierkredite für flexibles Investieren

für flexibles Investieren Währungskonten für den internationalen Handel

für den internationalen Handel Zinsen für Guthaben auf dem Zinskonto in Höhe von derzeit 2,75% p.a. für alle Kunden "Mit der Verdoppelung der kostenfreien Sparpläne und der Abschaffung der Sparplankosten bekräftigen wir unser Versprechen, unseren Kundinnen und Kunden echte Mehrwerte zu bieten", erklärt Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG. "Durch die Zusammenarbeit mit führenden ETF-Anbietern bieten wir ihnen die Möglichkeit, noch breiter und kostengünstiger zu investieren." Ein Schritt in die Zukunft des Investierens SMARTBROKER+ vereint ein umfangreiches Angebot, Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit - ideal für erfahrene Investoren und Einsteiger gleichermaßen. Mit der Erweiterung des ETF-Sparplanportfolios stärkt die Smartbroker Holding AG ihre Position als Vorreiter in der Branche und setzt ein Zeichen für kostengünstige, kundenorientierte Lösungen. Weitere Informationen finden Sie auf www.smartbrokerplus.de . Über die Smartbroker-Gruppe: Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem SMARTBROKER+, den Online-Broker, der in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig betreibt die Gruppe im Bereich Medien vier reichweitenstarke Börsenportale, die Privatanleger mit Kapitalmarktinformationen versorgen (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community.



