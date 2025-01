LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat STMicroelectronics von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 25 auf 20 Euro gesenkt. "Was, wenn China Erfolg hat?" - so lautet der Titel der Analyse von Simon Coles vom Dienstagabend. Die Ambitionen aus dem Reich der Mitte seien ein enormes, und wohl immer noch unterschätztes Risiko für die westliche Halbleiterindustrie. Gleichzeitig schirmten sich die USA mehr ab. Coles erinnerte an eine Aussage des TSMC-Gründer Morris Chang, wonach die Globalisierung tot sei. Coles vollzog in seiner Analyse eine Art Stresstest für die Bewertungen - wenn China Erfolg habe, der Westen den Zugang zum dortigen Markt verliere, oder gar beides eintrete. ASML sei momentan am besten dran, weil China im Bereich Lithografie nicht so schnell aufholen könne. Für Infineon und STMicro sieht Coles indes zunehmend stärkeren Gegenwind./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2025 / 21:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000226223